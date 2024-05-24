Закон об НКО: иноагенты уходят, чтобы остаться под новыми вывесками

В апреле президент Садыр Жапаров подписал закон об НКО. Принятию этого документа противостояла целая армия, так называемых, гражданских активистов и медиа-организаций, финансируемых американцами и европейцами, а также западных чиновников разных уровней, которые пытались вынудить Кыргызстан от принятия законопроекта. Информационную войну апологеты "демократических ценностей" и их хозяева проиграли - глава государства проявил исключительную политическую волю и, несмотря на беспрецедентное давление, поставил свою визу под столь важным для страны документом.

После подписания закона об НКО свое недовольство по этому поводу высказали многие западные чиновники, начиная от постоянного координатора ООН в Кыргызстане, заканчивая совместным заявлением посольство и представительств в стране ЕС, США, Великобритании, Канады и Франции. Не остались в стороне и такие международные "правозащитные" организации, как Human Rights Watch, Amnesty International и "Репортеры без границ".

Всем этим крайне "демократичным" господам не нравится, что отныне НКО, получающие финансирование из-за границы должны будут подробно отчитываться о своей финансовой деятельности, будут включены в специальный реестр и обязаны будут добавлять к своим публикациям специальную оговорку о том, что автором информации является "иностранный представитель". А еще они

Требования на самом деле очень логичные и соответствуют мировым практикам. Причем как исторически отдаленным - действующий в США закон о регистрации иностранных агентов и концептуально схожий с нашим принят в 1938 году, но и современных. Еврокомиссия буквально в конце прошлого года одобрила евродерективу об иностранных агентах под названием "Пакет защиты демократии". Так вот этот законопроект требует, чтобы организации, представляющие интересы третьих стран, в обязательном порядке были зарегистрированы в реестре транспарентности и указывали в нем все полученные от иностранного государства платежи.

Вот и получается, что принятый закон об НКО не только соответствует всем нормам международного права, но и позволяет нашей стране следовать западным трендам. Чего наши партнеры из США и их сателлитов совершенно не ценят.

Такое неприятие западными "партнерами" законодательных изменений в нашей стране объясняется очень просто - очень удобно было плодить в Кыргызстане тысячи и тысячи энкэошек, формируя тем самым пятую колонну из активистов и сотрудников СМИ, пропихивавшую западную повестку и пропаганду под соусом "голос народа". И прокатывало ведь - многие жители нашей страны до сих пор заблуждаются по поводу истинных мотивов и побуждений со стороны тех или иных энпэошников.

Между тем, за годы независимости КР энкэошники не просто подсели на финансовую иглу западных источников, но и превратились в насквозь коррумпированную систему. О чем, кстати, свидетельствует и тот факт, что все самые известные наши "правозащитники и правозащитницы" являются более чем обеспеченными людьми.

Сформировалась "рабочая" схема по которой создавались НКО для получения разовых финансовых траншей. Для чего они были нужны? Вероятно, для поддержки незаконной политической деятельности, для того, чтобы иметь возможность в любой момент дестабилизировать ситуацию в республике.

К слову, с принятием закона об НКО политическая деятельность для них становится незаконной, что делает бессмысленным их существование в республике, а значит станет поводом для ликвидации и закрытия.

И первые ласточки уже полетели. О своем исходе из Кыргызстана недавно - со всей возможной помпой и налетом трагизма - объявил "Фонд Сороса Кыргызстан". Организация "ударно трудилась" в республике с 1993 года и за это время по официальным данным поддержала свои проекты на $115 млн. Куда и на что реально пошли эти деньги, государство представления не имеет, поскольку ФСК никаких отчетов по этому поводу не давал.

Впрочем, учитывая устойчивое реноме фонда и анализируя след, который организация оставляет везде, где бы ни работала, можно сделать вывод, что вся активность ФСК в Кыргызстане, как и в других постсоветских странах его дислокации сводилась к поддержке разного рода цветных революций - на Украине, в Грузии, у нас. Конечно, он был не единственным спонсором переворотов, но одним из самых активных. Почву для всего этого ФСК готовил методично, обучая активистов и политиков на Западе, финансируя обучающие проекты, которые позволяют промывать мозги молодому поколению.

И работала организация очень эффективно. Таких соросовских выкормышей в политической системе нашей страны остается немало. Мобилизовать их на какие-то действия для дестабилизации обстановки в КР западные хозяева, думается, смогут в любой момент, ведь рычаги воздействия наверняка имеются. Да и скорее всего громкое хлопанье дверью ничего не значит. Как считают эксперты, на месте ФСК появится новая структура, которая продолжит подрывать независимость Кыргызстана, дергая за ниточки своих марионеток.

Именно так произошло в Узбекистане, откуда Сорос вроде бы ушел. Но по факту организация эволюционировала в think-tank регионального уровня, где управляются не приглашенные спецы, а местные кадры, выращенные, причем сегодня локальные руководители уже не из приглашенных специалистов, а из выращенных "местных кадров". Новая организация CAPS Unlock (Central Asian Policy Studies, Центральноазиатские политические исследования) занимается мониторингом событий в Узбекистане и во всем регионе, исследование политических и экономических проблем. Главное, конечно, "поддержка устремлений к либеральной демократии".

Верить в то, что Фонд Сороса и другие, подобные ему деструктивные организации действительно оставят Кыргызстан в покое, наверное, наивно. Да, принятие закона об НКО позволит очистить, частично, информационное пространство страны от ангажированных западных фондов. Но это вовсе не значит, что американцы и европейцы откажутся от возможности влиять на республику. Уж слишком важен Кыргызстан сегодня с точки зрения геополитики. К тому же западников раздражает стабильное стратегическое партнерство нашей страны с Россией, которую США и ЕС сегодня хотят изолировать, а в конечном счете и уничтожить.

"Смотрите, что произошло. Власти приняли законодательство, которое не мешает работе фонда Сороса. Но он [фонд] якобы очень важный и полезный для нашей страны и в целом для центральноазиатского региона. И вот он вынужден уйти (хотя, конечно, его никто не вынуждает). По этому сценарию ФСК дает свое объявление о завершении работы в КР и после стартует "плач" со стороны группы НКО, которая кормилась от этого фонда. Они начинают говорит о том, что он, дескать, вносил огромный вклад в социально-экономическое и другие сферы нашей страны и что альтернативы ФСК нет. Я думаю, что это такой сценарий был прописан заранее", - считает политолог Игорь Шестаков.

Он отмечает, что, скорее всего, реального ухода фонда их страны не произойдет.

"Появится организация под новой вывеской, которая будет заниматься мониторингом ситуации в стране, таким образом пытаясь влиять на ситуацию интересах Запада. Он как работал, так и работает. Для Сороса здесь стратегически важный регион. И они продолжат оказывать влияние, работать с определенными группами молодежи и аналитиков, и неправительственными организациями, но уже просто под другими вывесками. Я бы сказал, что это будет тот же Сорос, только вид сбоку", - заключил эксперт.

И об этом нужно помнить, как и о том, что коллективному Западу и всем их фондам-иноагентам нет никакого дела до того, будет ли в наших домах свет, будут ли сыты наши дети, смогут ли кыргызстанцы жить богато на своей земле. Западникам важно рассорить нас с Россией, которая всегда поддерживала и продолжает поддерживать нашу страну во всех отношениях, способствуя укреплению благосостояния и развитию экономики. США и ЕС же хотят держать нас в нестабильном состоянии, из которого Кыргызстан легко опрокинуть в хаос очередной цветной революции.