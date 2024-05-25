Мурат Бейшенов: Почему бы не пригласить в ОДКБ Монголию и Северную Корею?

Региональная интеграция в Центральной Азии есть, просто она идет очень медленно, так как у каждой из стран региона свой взгляд на эти процессы. Об этом в Бишкеке на международной конференции: "Образ будущего стран ЦА в меняющемся мире 2024: глобальные угрозы и вызовы. Союзники и противники в решении экономических и гуманитарных проблем" заявил советник министра обороны КР Мурат Бейшенов.

- Например, Узбекистан не входит в ЕАЭС и ОДКБ. У него своя позиция и по отношению к Организации тюркских государств, будучи членом ОТГ, Ташкент занимает в ней не самую активную позицию, как и в СНГ. Потому что у них свое видение на эти процессы. У Кыргызстана свои подходы, у Казахстана – свои. У китайцев есть поговорка, если спокойно ждать, то рано или поздно труп твоего врага пронесут мимо твоего дома. Но сейчас не та ситуация – в мире высочайший уровень напряженности. И это касается каждого из нас. Поэтому ждать чего-то, раздумывать нет времени. Почему бы не пригласить в ОДКБ Монголию и Северную Корею? Сейчас время такое, надо расширяться. И Россия в этом плане, как мне кажется, должна проявить больше активности. Но и нам тоже не надо молчать, надо поднимать волнующие нас вопросы, а не ждать, кто что скажет, - подчеркнул спикер.

По его словам, интеграция упирается в национальные интересы, но если их не замалчивать, а решать на двустороннем уровне, то они не будут препятствовать процессу объединения.

- Например, если мы не решим вопросы границ, нам будет сложно говорить о решении других задач. Я еще несколько месяцев назад на мероприятии ЦЭИ "Ой Ордо" говорил о том, что при демаркации кыргызско-таджикской границы пробуксовки возникнут на Ворухе. Так и вышло. Надо сначала решить этот вопрос, а потом заниматься делимитацией, - добавил М. Бейшенов.

Поддержал эту мысль эксперт по международным отношениям Байкадам Курамаев. По его словам, прежде чем говорить об интеграции стран ЦА, нужно решить приграничные споры, т.е. снять взаимные территориальные претензии.

- Ни один инвестор, ни одна организация не придет в страну, где в любой момент может возникнуть военный конфликт. Последние несколько лет у Кыргызстана были конфликты с Таджикистаном. Без решения этих проблем практически невозможно говорить об объединении, о создании регионального союза. Поэтому я считаю, что первым вопросом, который должны решить лидеры стран ЦА, это вопросы границ. Все остальные вопросы решаемы. Без наличия территориальных споров и претензий процесс, при котором регион будет обретать субъектность, пойдет намного быстрее, - подчеркнул Б. Курамаев.

Организаторами мероприятия выступили Центр экспертных инициатив "Ой Ордо" и информационно-аналитический портал "Восточный Экспресс 24".

Автор: Наталья Лобанова