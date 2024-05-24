Генерал Ташиев вновь принимает вызов криминального мира

Чуть меньше года прошло с тех пор, как команда Коли Кольбаева прислала Камчыбеку Ташиеву черную метку. Тогда, летом 2023-го, зэки из колонии, что находится в селе Новопавловка, провернули своеобразный флешмоб. Коллективно сфотографировались в футболках с изображением своего лидера и идейного вдохновителя Кольбаева. Акция была, с одной стороны, посвящена дню рождения криминального авторитета. С другой стороны – явно была предупреждением главе ГКНБ: мафия, дескать, бессмертна, руки у неё длинные, так что рыпаться не советуем.

Эта провокационная фотография появилась в соцсетях сразу после выступления Ташиева на заседании кабинета министров – и непосредственно перед тем, как на Иссык-Куле при странных обстоятельствах убили молодого человека.

Выступая, председатель ГКНБ отчитался о снижении в стране уровня преступности и обратился к лидерам ОПГ, призвав их жить спокойно или уезжать из Кыргызстана. Вот и ответка: сначала ему прислали предупредительную "открытку" с приветом от Кольбаева, и тут же подставили его с иссык-кульским происшествием.

В интернете тогда поднялся шум. Убийство парня, дескать, правоохранители замалчивают, преступников не найдут – потому что не ищут… Потому что силовики якобы в сговоре с убийцами.

Подозреваемых в убийстве в итоге задержали, но сомнений не было: криминал объявил войну правоохранителям, спецслужбам и персонально Камчыбеку Ташиеву. И одним этим трагически-криминальным случаем все не окончится.

Какое отношение происшествие почти годичной давности имеет к сегодняшнему дню? Самое прямое.

Давайте вспомним, как развивались события, связанные с молодежными межнациональными разборками.

Сначала кучка юных хулиганов-кыргызстанцев около одного из бишкекских хостелов подралась с пакистанскими студентами. Инцидент, конечно, неприятный, но, по идее, дракой дело должно было и закончиться. Виновных поймали бы, привлекли к ответственности… Однако кто-то за кадром решил: "Маловато будет". И начал раскачивать ситуацию.

Если бы все эти события не были спланированной провокацией, огромное количество агрессивно настроенной молодежи в момент не собралось бы в условленном месте. Никто не призывал бы к неповиновению властям, никто не явился бы с оружием. Никто не отправился бы грабить, громить и мародерствовать, доводить иностранцев до состояния, когда они панически боялись высунуть нос из общежития.

Анализируя происшествие, президент Садыр Жапаров открыто сказал, кто, по его убеждению, стоит за этой провокацией: те, кто не смог прийти к власти; кто не одобряет борьбу с коррупцией; кто находится в местах лишения свободы.

Кыргызстан, к сожалению, страна такая, где это все, как правило, - одни и те же люди. У нас долгие годы, как в миксере, смешивались бизнесмены, государственные и общественные деятели, сотрудники неправительственных организаций, криминальные лидеры… Попробуй пойми, где кто. Как раз чтобы разобраться с этой мешаниной, нынешнее руководство ГКНБ и начало беспрецедентную в нашей республике зачистку.

Ситуация, между прочим, один в один с прошлогодней. Генерал Ташиев – на коне. Признан не только в своем государстве, но пользуется авторитетом и в других странах. На 24 мая назначено было очередное заседание глав спецслужб государств СНГ. Встреча предполагалась (она, собственно, и прошла весьма плодотворно) в Бишкеке. Ташиев грамотно и профессионально принимает коллег, обсуждает с ними важнейшие вопросы национальной безопасности.

На днях во время одной из международных дискуссий в адрес кыргызского государства и конкретно руководства ГКНБ Кыргызстана очень лестно высказался президент Товарно-сырьевой биржи ЕАЭС Михаил Петров: "В Кыргызстане спецслужбы, слава Богу, начали работать. Меня очень радует то, что последние годы происходит с точки зрения восстановления дееспособности и ГКНБ, и милиции, и всех прочих органов. Тридцать лет их, можно сказать, не было, народ жил как-то сам по себе, отвоевывая себе жизненное пространство. Сейчас государство вернулось – в хорошем смысле слова, стало работать. До этого люди как сироты жили, без государства"…

И эти несомненные ташиевские успехи кому-то очень надо было нивелировать, свести на нет, скомпрометировать его и подставить. И за несколько дней до заседания глав спецслужб этот кто-то (скорее всего, кто-то коллективный) запускает провокацию с иностранцами.

Для чего? Для того же, что и прошлым летом: показать народу (причем не только кыргызстанскому): здешние силовики не работают, а если и работают, то не в полной мере, а если и в полной мере, то абсолютно топорно и безграмотно.

Кто именно этот "кто-то коллективный"? Фамилии, возможно, мы скоро услышим.

Кстати, те кольбаевские ребята, которые замутили антиташиевскую операцию прошлый раз, - живы и здоровы. И по-прежнему недовольны действующей властью. И очень обижены на генерала за ликвидацию своего начальника.

Чем ответит Камчыбек Кыдыршаевич на этот раз? Не в его правилах прогибаться перед сомнительными авторитетами и спускать им с рук такие "мероприятия".