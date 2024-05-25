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ГНС упростила формы отчета по налогу с продаж

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Государственная налоговая служба Кыргызской Республики обновила формы отчета по налогу с продаж для облегчения его подачи налогоплательщиками в налоговые органы.

Новые формы будут действовать для отчетных периодов, начинающихся с 1 июля 2024 года.

Количество доступных форм отчета по налогу с продаж сократилось до двух: FORM STI-129 для малого и крупного предпринимательства и FORM STI-130 для среднего предпринимательства.

Для комфортной работы с отчетом проведена оптимизация структуры форм.

Внедрена функция по автоматическому вычислению суммы налога при выборе нужной ставки из выпадающего списка. Для применения нескольких ставок предусмотрена функция добавления дополнительной строки, которая активизируется при нажатии кнопки "Добавить".

В форме отчета для субъекта среднего предпринимательства исключено приложение, которое ранее было необходимо для внесения дополнительных сведений.

Отметим, отчет по налогу с продаж представляется в налоговый орган в электронном виде через кабинет налогоплательщика на сайте cabinet.salyk.kg.

Подробно ознакомиться с порядком заполнения отчета по налогу с продаж можно на сайте sti.gov.kg в разделе "Формы отчетов".


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URL: https://www.vb.kg/437337
Теги:
ГНС, Кыргызстан
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