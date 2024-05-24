В бишкекской школе при поддержке Азербайджана открылся "STEAM" центр

В Бишкеке в учебно-воспитательном комплексе школы-гимназии №20 имени Гейдара Алиева состоялось торжественное открытие "STEAM" центра. Этот центр был создан по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева с целью развития научно-технического творчества детей и молодежи.

На открытии присутствовали высокопоставленные гости, среди которых были министр образования и науки Догдуркул Кендирбаева, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Кыргызской Республике Латиф Гандилов и заместитель мэра города Бишкека Виктория Мозгачева.

Мероприятия традиционно стартовала с церемонии перерезания ленточки, после чего гости смогли осмотреть новый центр и ознакомиться с его оборудованием и возможностями. Центр оснащен современными лабораториями и учебными аудиториями, предназначенными для занятий по различным направлениям науки, технологий, инженерии, искусства и математики.

Ученики школы-гимназии №20 имени Гейдара Алиева также подготовили презентацию своих проектов, продемонстрировав гостям свои знания и навыки в области "STEAM".

В ходе мероприятия министр образования и науки Догдуркул Кендирбаевой отметила важность внедрения инновационных образовательных технологий в учебный процесс. Она подчеркнула, что открытие "STEAM" центра станет важным шагом в развитии научного потенциала учащихся и поможет подготовить их к вызовам современного мира.

"Сегодня у меня была возможность посетить прекрасные, инновационные классы по технологиям и робототехнике. Эти классы были созданы при поддержке правительства Азербайджана, которое предоставило всё оборудование по робототехнике.

Школьники продемонстрировали отличные результаты, собирая экскаваторы из маленьких деталей.

3D-принтеры, которые очень дорогие, могут кардинально изменить будущее образования. Если вся школа будет обеспечена такими классами, это откроет огромные перспективы, так как 97% профессий будущего будут основываться на "STEAM" предметах.

Сегодня мы видим исследовательские проекты, творческое и логическое мышление, а также командную работу. Здесь нет зубрежки – всё основано на проектных уроках. Дети думают, находят решения и работают сообща над проблемами.

Роботы могут использоваться для спасения при взрывах, доставки лекарств, выявления экологических катастроф – они действительно могут помочь. Я поздравляю всех коллег, педагогов и учителей Азербайджана с Днем независимости.

Наши страны связывают глубокие отношения. Благодаря президенту Кыргызской Республики Садыру Нургожоевичу активно развивается межгосударственное сотрудничество, в том числе с Азербайджаном. Недавно, во время государственного визита, была заложена капсула в школе Агдама, которую строит Кыргызстан. Мы встречались с министром и обсудили коллаборационные инициативы. Наши студенты могут обучаться в Азербайджане по предоставленной квоте, а мы, в свою очередь, предоставляем квоты для азербайджанских студентов, желающих учиться в Кыргызстане", - заявила министр.

Посол Азербайджанской Республики Латиф Гандилов, в свою очередь, выразил благодарность за теплый прием и отметил, что открытие центра является символом дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном. По его словам, такие инициативы способствуют укреплению межкультурных связей и обмену опытом в области образования и науки.

"Два года назад в Бишкеке открылась школа имени Гейдара Алиева. Были открыты две школы: школа имени Низами и школа имени Гейдара Алиева.

После открытия президент Азербайджана, уважаемый Ильхам Алиев, дал указание организовать здесь центр для развития технического мышления детей . Сегодня мы это сделали – торжественно открыли центр.

Спасибо руководству республики и министерству образования за высокую поддержку. Мы торжественно открыли центр, и дети порадовали нас своими успехами. Это только начало наших двусторонних отношений в области образования. Недавно состоялся государственный визит господина президента Кыргызстана в Азербайджан.

Теперь наши дети могут обмениваться студентами для обучения. В Азербайджане подготовлена специальная программа, и мы приглашаем детей из Кыргызстана на обучение в наши вузы. Все условия для них созданы.

В целом, наши двусторонние отношения активно развиваются. Во время последнего визита был создан фонд объемом 100 миллионов долларов, и его объем был увеличен.

В Иссык-Кульской области идет строительство 5-звездочного отеля, который станет важным объектом для развития региона. Также был открыт в Азербайджане бюст выдающемуся писателю Кыргызстана и всего тюркского мира Чингиза Айтматова.

Все это демонстрирует, что наши отношения развиваются во всех сферах – экономической, политической, гуманитарной и образовательной. Наши отношения имеют хорошее будущее", - сказал Латипов.

Заместитель мэра города Бишкека Виктория Мозгачева также выразила свою поддержку проекту, подчеркнув его значимость для города.

"Данный центр станет площадкой для раскрытия творческого и интеллектуального потенциала детей, а также местом, где они смогут реализовать свои самые смелые идеи и проекты", сказала она.