Президент Садыр Жапаров поздравил выпускников с последним звонком

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 25 мая, поздравил выпускников школ страны с "Последним звонком". Выступая на мероприятии "Акылман – в мире знаний" в Иссык-Кульской области, Глава государства обратился к выпускникам.

"Сегодня в каждой школе нашей страны проходит торжественная церемония "Последнего звонка". Пользуясь случаем, в этот день, когда вы покидаете стены учебных заведений, я желаю вам яркого и успешного пути!

Этот день один из самых важных в жизни каждого выпускника, он навсегда запечатлевается в памяти! Вы прощаетесь со школой, где получили образование, и с учителями, которые вас обучали и направляли, звучит последний звонок, знаменующий начало нового этапа вашего жизненного пути.

Дорогие выпускники!

Вы должны быть готовы найти свое место на большой жизненной дороге, взять на себя ответственность перед обществом и способствовать росту и развитию нашей страны.

Выбор профессии в жизни человека – очень важный вопрос! Я надеюсь, что вы внимательно взвесите все возможности, руководствуясь принципом "Семь раз отмерь, один раз отрежь", и учтете свои личные склонности и способности, чтобы ваш выбор профессии отражал ваши желания и видение. Какую бы профессию вы ни выбрали, я желаю вам достичь больших успехов, как это сделали ваши родители и педагоги. Потому что на вас надеется вся страна и наш народ!

Пусть ваш путь, начатый со знаниями и нравственными установками, приобретенными в школе, будет успешным и наполненным новыми возможностями. В добрый путь!", - сказал Президент Садыр Жапаров.