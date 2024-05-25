Погода
$ 87.70 - 88.57
€ 94.70 - 95.67

Президент Садыр Жапаров поздравил выпускников с последним звонком

190  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 25 мая, поздравил выпускников школ страны с "Последним звонком". Выступая на мероприятии "Акылман – в мире знаний" в Иссык-Кульской области, Глава государства обратился к выпускникам.

"Сегодня в каждой школе нашей страны проходит торжественная церемония "Последнего звонка". Пользуясь случаем, в этот день, когда вы покидаете стены учебных заведений, я желаю вам яркого и успешного пути!

Этот день один из самых важных в жизни каждого выпускника, он навсегда запечатлевается в памяти! Вы прощаетесь со школой, где получили образование, и с учителями, которые вас обучали и направляли, звучит последний звонок, знаменующий начало нового этапа вашего жизненного пути.

Дорогие выпускники!

Вы должны быть готовы найти свое место на большой жизненной дороге, взять на себя ответственность перед обществом и способствовать росту и развитию нашей страны.

Выбор профессии в жизни человека – очень важный вопрос! Я надеюсь, что вы внимательно взвесите все возможности, руководствуясь принципом "Семь раз отмерь, один раз отрежь", и учтете свои личные склонности и способности, чтобы ваш выбор профессии отражал ваши желания и видение. Какую бы профессию вы ни выбрали, я желаю вам достичь больших успехов, как это сделали ваши родители и педагоги. Потому что на вас надеется вся страна и наш народ!

Пусть ваш путь, начатый со знаниями и нравственными установками, приобретенными в школе, будет успешным и наполненным новыми возможностями. В добрый путь!", - сказал Президент Садыр Жапаров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437341
Теги:
Садыр Жапаров, школа, выпускной вечер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  