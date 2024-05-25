В Бишкеке прошла очередная встреча топографических рабочих групп КР и РТ

В соответствии с достигнутой договоренностью в период с 19 по 25 мая 2024 года в городе Бишкеке Кыргызской Республики состоялась очередная встреча топографических рабочих групп и рабочих групп по правовым вопросам Правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

В рамках данной встречи стороны обменялись предложениями по описанию прохождения линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках.

Стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится на территории Республики Таджикистан.

Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.