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Житель Оша пытался сбыть 9 тысяч фальшивых долларов

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Оше при попытке сбыта более 9 тысяч фальшивых долларов задержан местный житель, гражданин А.Б. 1992 года рождения, сообщает пресс-служба МВД.

"Сотрудниками ГУУР МВД были получены оперативные данные, что некий гражданин со своими знакомыми пытаются сбыть фальшивые доллары США в крупном размере. Сотрудники отреагировали оперативно, провели соответствующие мероприятия, которые закончились успешно.

Эксперты выяснили, что 93 купюры номиналом 100 долларов являются поддельными. Соответствующее заключение было передано в следственную службу, где принято решение о принятии законных мер в отношении подозреваемого в сбыте поддельных денег.

Возбуждено уголовное дело по статье 233 УК КР.

Подозреваемый А.Б. 1992 года рождения задержан и водворен в ИВС.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц причастных к данному противоправному деянию.


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URL: https://www.vb.kg/437345
Теги:
Ош, фальшивые деньги
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