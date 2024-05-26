Житель Оша пытался сбыть 9 тысяч фальшивых долларов

В Оше при попытке сбыта более 9 тысяч фальшивых долларов задержан местный житель, гражданин А.Б. 1992 года рождения, сообщает пресс-служба МВД.

"Сотрудниками ГУУР МВД были получены оперативные данные, что некий гражданин со своими знакомыми пытаются сбыть фальшивые доллары США в крупном размере. Сотрудники отреагировали оперативно, провели соответствующие мероприятия, которые закончились успешно.

Эксперты выяснили, что 93 купюры номиналом 100 долларов являются поддельными. Соответствующее заключение было передано в следственную службу, где принято решение о принятии законных мер в отношении подозреваемого в сбыте поддельных денег.

Возбуждено уголовное дело по статье 233 УК КР.

Подозреваемый А.Б. 1992 года рождения задержан и водворен в ИВС.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц причастных к данному противоправному деянию.