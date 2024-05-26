В Бишкеке прошла патриотическая акция "Боевой пограничный расчет"

В преддверии Дня пограничника совет ветеранов пограничной службы Кыргызстана провел традиционную акцию "Боевой расчёт" в парке Победы в Бишкеке.

Ветераны и гости возложили цветы к памятнику пограничнику с собакой, у которого был выставлен почетный караул.

Руководитель ветеранской организации Кыргызстана, полковник Чолпонбек Буржуев рассказал, что в этом году мероприятие проводится раньше привычной даты, поскольку основные мероприятия будут проводится в Баткене.

Время проведения акции было выбрано неслучайно - с 19.00 до 20.00 часов, поскольку пограничные сутки начинаются в 20:00.

Ежедневно в 19:00 часов на всех пограничных заставах и в пунктах пропуска республики проводится боевой расчет, во время которого каждый пограничник получает задачу на следующие сутки.

"Это особый служебный ритуал, подчеркивающий, что молодые парни, стоящие в строю, не просто солдаты, а бойцы, охраняющие государственные рубежи, чья задача первыми принять на себя удар врага, как это было в далеком 1941 году и как в апреле 2021 года и сентябре 2022 года", - напомнил Чолпонбек Буржуев.

И на этот раз ветераны пограничной службы в строю провели перекличку, и получили задание для дальнейшей работы в области военно-патриотической работы ради сохранения памяти обо всех, кто служил в погранвойсках.

"Сегодня ветераны погранвойск должны и обязаны нести свою ветеранскую пограничную службу рассказывая обществу о том, почему важно защищать границу.

Многие не знают, что за 25 лет пограничники совершили настоящий гражданский подвиг. В 1999 году надо было создать границу и оборудовать новые рубежи. Это нельзя было сделать за один год и за все это время, когда не хватало средств даже на продукты, наши пограничники честно несли службу. Во время всех баткенских компаний и во время трех революций никто не бросил свой пост на границе, а продолжал нести службу. Страна должна знать и гордиться своими сынами-пограничниками.

Сегодня в "Боевом расчете" приняли участие ветераны афганской войны, баткенских событий и других военных конфликтов, что показывает единство наших ветеранов.

При этом мы, как пограничники, понимаем все новые современные вызовы, что мы не можем оставаться в стороне. Поэтому приглашаем к нам всех ветеранов-пограничников для активного участия в военно-патриотической воспитательной работе", - добавил Буржуев.

На самом деле это так, VB.KG накануне 15 февраля публиковали интервью с ветеранами погранслужбы, проходившими службу в Афганистане. И ветераны рассказывали, что считают своим долгом посещение школ, встречи со школьниками и студентами.

Напомним, что сама традиция проведения "Боевого расчета" пограничников в Кыргызстане берет начало в 2016 году, и теперь выступает объединяющим мероприятием для тех, кто ранее носил и продолжает носить зеленные фуражки.