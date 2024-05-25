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Последний звонок – тоже важный урок

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- Надежда Хохлова
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Вот и прозвенел звонок прощальный для сотен школьников столицы. Одни говорят своей альма-матер "до свидания", другие – прощаются с ней навсегда. В каждой школе стараются сделать этот день незабываемым, отказываясь от привычного формата торжественных линеек.

Ярко, весело, и шумно было сегодня в общеобразовательной школе Святого равноапостольного князя Владимира. Дети и родители оправились в совместное путешествие по городу мастеров. На территории школы поставили палатки, в которых взрослые могли увидеть, чем жили весь год их дети.

На "Площади физики" можно было узнать, какой уровень радиации в школе – ребята с учителем провели масштабные исследования с использованием специальной аппаратуры. Выяснили, что радиационного загрязнения там нет! Пройдя по "Проспекту биологии" родители узнали, что их дети исследовали несколько водоемов столицы. По биоразнообразию микроорганизмов в пробах воды они установили степень ее загрязненности. Интересные проекты по литературе, русскому и кыргызскому языкам, по математике и ИЗО оформили в красочные альбомы, которые обязательно станут частью истории этой школы.

Следующей станцией в городе мастеров стала большая концертная площадка. На ней выступили дети и учителя – почти полтора часа пролетели мгновенно! Ну а конечной остановкой путешествия стало закономерное награждение учеников за активное участие в жизни школы и международных образовательных программах.

Но, пожалуй, самым душевным и важным для каждого одиннадцатиклассника моментом стало напутственное слово директора школы Светланы Аристовой. Оно было в стихах – простых и трогательных, написанных о каждом ребенке. Это тоже добрая традиция школы – провожать выпускников, словно родных детей выпускать из родительского гнезда. Потому день прощания со школой был наполнен светлой грустью, искренними слезами и обещаниями хранить дружбу долгие годы. А еще – достойно нести звание выпускников владимирской школы, в которой нравственная планка стоит вровень с образовательной.

…Вообще же сегодня со школой попрощались более двухсот тысяч ребят. По данным Министерства образования и науки, девятый класс окончили 123 тысячи учеников, одиннадцатый - 73 тысячи. Из них аттестат с отличием получат 149 выпускников. Впереди – летние каникулы, которые тоже можно провести с пользой, но уже в другой альма-матер - в "Школе больших возможностей", которая распахнула двери перед учащимися 18 мая. Дети из малообеспеченных семей и выпускники детских домов будут учиться в ней бесплатно.


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URL: https://www.vb.kg/437349
Теги:
дети, школа, Бишкек, выпускной вечер
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