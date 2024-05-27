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ФАО помогает разрабатывать план действий по контролю за болезнями рыб в КР

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- Светлана Лаптева
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Вспышки болезней являются серьезным препятствием для развития аквакультуры. Вместе с тем контроль болезней и управление здравоохранением в области аквакультуры отличаются от контроля в животноводческом секторе. По этой причине в Кыргызстане при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) приступили к разработке Национального плана действий по контролю за болезнями рыб.

"Аквакультура, по сравнению с животноводством или земледелием, представляет собой относительно новую систему производства в Кыргызстане", – отметил Куватбек Бапаев, международный советник по техническим вопросам и исполняющий обязанности заместителя Представителя ФАО в Кыргызской Республике. "Поэтому сегодня существует необходимость в более рациональном менеджменте интенсивных систем. Это позволит избежать рисков связанных с биобезопасностью, здоровьем рыб и как следствие потерь".

Разработка плана ведется совместно с Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана в рамках проекта ФАО "Поддержка сектора производства форели с целью улучшения охраны здоровья рыб и соблюдения фитосанитарных стандартов в рыбоводческих хозяйствах".

Проект был запущен в январе 2024 года в рамках программы чрезвычайной помощи ФАО для поддержки сектора производства форели в Кыргызстане.

Улучшение водной биобезопасности

План призван не допустить эпизоотических заболеваний рыб, а также будет включать в себя стратегию и методы регулирования.

Эти и другие вопросы обсуждались на консультационной встрече, которая состоялась 23 мая в Бишкеке, столице Кыргызстана. В ней приняли участие представители Государственной ветеринарной службы и Департамента рыбного хозяйства, ВУЗов, ассоциаций и других заинтересованных сторон.

"Тенденция роста потребления рыбы сохранится в течение следующих десятилетий. Однако повышение спроса на рыбу требует совершенствования методов рыбоводства и развития сектора аквакультуры", – отметил старший специалист ФАО по рыболовству и аквакультуре Хайдар Ферсой. "Убежден, что благодаря данному проекту, мы сможем улучшить понимание фермерами, ветеринарами и представителями профильных учреждений проблемы здоровья рыб, своевременного выявления и успешного лечения заболеваний форели и других видов".

Профилактика – залог здоровья!

По словам специалистов, наличие хороших профилактических мер является одним из самых важных факторов в борьбе с болезнями приводящими к высокой смертности среди культивируемых рыб, а также приводит к сокращению использования антибиотиков в секторе аквакультуры.

Как известно, пожар легче предотвратить чем потушить. Поэтому в рамках проекта оказывается поддержка рыбоводческим хозяйствам, путем внедрения передовых методов управления здоровьем рыб, обеспечения биологической безопасности на рыбных фермах и планирования их производственной деятельности. Это позволит повысить качество продукции и увеличить объемы производства.

"Рыба является необходимым и полезным продуктом в продовольственной корзине кыргызстанцев", – отметил Эдиль Ниязов, директор Департамента рыбного хозяйства. "Рыба – прекрасный источник белка и необходимых питательных микроэлементов. Но повышение спроса на нее требует рационального управления рыбными запасами и развития сектора аквакультуры".

В рамках этой большой работы с 20 по 30 мая в Бишкеке, а также в Иссык-Кульской и Ошской областях международные эксперты ФАО проведут тренинги по биобезопасности и управлению здоровьем рыб.

Цель данных тренингов – улучшить понимание фермерами и ветеринарами вопросов по различным аспектам заболеваний у рыб, как распознавать переносчиков болезней и своевременно осуществлять профилактические меры в хозяйствах и производить здоровую рыбу. Новые знания позволят фермерам повысить качество продукции и увеличить объемы производства.


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URL: https://www.vb.kg/437351
Теги:
рыбное хозяйство, Кыргызстан
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