Директор ЦСМ №6 Асель Тенизбаева: Спасибо всем нашим врачам

Директор центра семейной медицины №6 г Бишкек Асель Тенизбаевна Тенизбаева уверена, что от уровня обслуживания населения на первичном уровне зависит очень многое, и поэтому старается со своим коллективом сделать все, чтобы превратить свой ЦСМ-6 в передовой форпост медицины в Кыргызстане. Результат стараний и реальные дела замечают обычные люди - стараются приписаться к центру, дабы попасть на прием к врачам. А в прошлом году коллектив получил грамоту "УЛГУ-2023".

В интервью vb.kg глава ЦСМ №6 рассказала, что с момента ее назначения директором Центра семейной медицины четыре года назад, они работают командно, совместно обсуждают плюсы, минусы в работе, и планируют улучшения.

Отдельно надо говорить об улучшении инфраструктуры. Не секрет, из-за безденежья в наше время решить вопрос даже с ремонтом канализации сложно, но оказывается при желании сделать можно многое.

- Можно сказать, что удалось модернизировать и сам ЦСМ и инфраструктуру. Теперь мы не хуже частных клиник зарубежных стран. Отремонтировали отопительную систему, заменили все окна. В сентябре 2023 года мы начали ремонт, сделав все по-новому: регистратуру, входную группу, фасад здания, асфальт, дороги и освещение.

Мы стараемся выполнить установки нашего правительства и президента - переход на цифровизацию всех услуг. Теперь у нас пациенты попадают на прием через электронную запись, а также получают электронную амбулаторную карту и электронные рецепты. В начале через сестринский прием, а потом уже и к самому врачу.

У нас электронные больничные листы, оформление на инвалидность, электронная амбулаторная карта, а раньше вспомните - сколько было писанины. А теперь внедряем больничные листы через систему Тундук. Вакцинация и иммунопрофилактика - все отслеживается через онлайн.

По требованию Минздрава, по новым стандартам сделана регистратура. У пациента все в электронной карточке. Удобно и нам, и пациенту.

И все это благодаря сплоченности коллектива, который у нас очень дружный. Я начинала работать здесь врачом, потом руководителем ГСВ, заместителем директора, а потом уже стала руководить центром семейной медицины. То, что я прошла все ступени, помогает мне понимать нужды наших медиков и пациентов.

Большое желание улучшить "первичку". Пациент, как только родился, попадает сразу к нам - осматриваем малыша, и так всю жизнь. Важно чтобы первичная медико-санитарная помощь улучшалась.

Очень хотелось бы, чтобы пациенты нас понимали - у докторов большая нагрузка: пациенты и оформление. Все врачи стараются успевать, учатся, внедряют все нововведения. Также посредством государственной аптеки "Эл Аман" мы только прикрепились к ФОМС. То есть теперь там могут обслуживаться пенсионеры и малоимущие. Наше население довольно.

Обновляем мы и аппаратуру для медобследований: аппараты для физиотерапии поменяли на 70 процентов, аппарат ЭКГ новый. Флюроаппарат приобрели новый цифровой, Раньше отправляли к частникам, а сейчас мы приобретаем сами технику, закупает "Кыргызфармация". Благодаря Министру здравоохранения, через фармацию нам очень удобно работать. Мы даем заявки, они через завод приобретают.

Лабораторию обновили, купили гемолитический и биохимический анализаторы. Через Минздрав и доноров - приобрели мочевой анализатор.

Сколько пациентов вы обслуживаете?

К ЦСМ приписано 96 тысяч пациентов, а обслуживаем более 100 тысяч человек. По штатному расписанию - на 1 доктора должно быть 2 тысячи человек, а в реальности гораздо больше. Люди едут к нам из села Кок-Джар, Нижняя Маевка и других регионов. Они уже знают, что у нас врачи хорошо работают, аппаратура новая - хотят обслуживаться у нас.

У нас более 60 процентов работников - опытные кадры. В этом году взяли много молодых специалистов. Стараемся делиться с ними опытом.

У нас в ЦСМ есть специалисты всех профилей. С 2023 года есть и отдельное крыло для работы с туберкулезными больными.

В целом, нас отличает от других - много новшеств. Главное - работа у нас командная: в неделю 2 раза собираемся на планерки и обсуждаем, где у нас пробелы. Каждый раз смотрим, что закупить. У нас есть комитет качества - обсуждаем вместе - где у нас минусы и что не срабатывает.

В прошлом году мэрия выделила амбулаторную машину, надо бы больше, обещают, что поставят.

В дневном стационаре у нас есть мужские и женские палаты. Если пациент прошел осмотр, и врач назначил капельницу, то человек может получить ее у нас.

Как видите, мы стараемся расти, развиваться. сделать медобслуживание наших людей лучше, доступнее. И хотелось бы чтобы и со стороны пациентов было уважительное отношение, понимание. Врачи выбрали гуманную профессию. Все сердце отдают своим пациентам, и мало быть сегодня врачом, современная медицина требует быть и психологом. Каждый гражданин должен быть ответственным за свое здоровье!

Мы мечтаем приобрести компьютерный томограф, чтобы со скидкой могли обслуживаться социально необеспеченные. Несмотря на то, что уже повысили зарплату, было бы хорошо, еще раз сделать это доброе дело - найти средства на врачей. Хорошо было бы сделать скидки для медработников в городском транспорте, так как они обслуживают прикрепленное население, в частности, частные сектора.

Было бы хорошо получить возможность отправлять врачей на стажировки в соседние страны не за свой счет. Очень важно видеть, что происходит в соседних странах, какие открытия, как работает медсистема.

Мы очень благодарны нашему депутату Жогорку Кенеша Бекешову Дастан Далбаевичу, Министру здравоохранения КР Бейшеналиеву Алымкадыр Савирдиновичу и Главе Октябрьской Райадминистрации Орозалиеву Жаныбек Амановичу за оказываемое внимание и поддержку в улучшении инфраструктуры нашего центра семейной медицины.

Самое главное спасибо всем нашим сотрудникам, которые несмотря на трудности продолжают работать с душой и всей ответственностью для улучшения качества оказания первичной медико-санитарной помощи.