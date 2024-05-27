Знаменитые супруги из Китая провели встречу со студентами КРСУ

Знаменитая пара из Китая Чжан Синьюй и его жена Лян Хун, ведущие популярного онлайн-шоу о путешествиях "В дороге", посетили Кыргызстан. Знакомство с нашей страной у них началось со встречи со студентами Кыргызско-Российского Славянского университета, с которыми они поделились своими впечатлениями от своих путешествий.

За последние 10 лет ведущие посетили около 200 стран мира. Супруги пересекли на самолете Атлантический океан и преодолели более 18 тысяч морских миль на самодельной яхте. Они ныряли в неспокойном море вблизи Сомали, побывали в окутанном радиацией Чернобыле, увидели бамианские статуи Будды в Афганистане, стали участниками экспедиции на ледоколе до Северного полюса, где Чжан Синьюй сделал предложение руки и сердца Лян Хун. Уже позже в Антарктиде молодые сыграли свадьбу и с этим знаменательным событием их поздравили лидеры Германии, Польши, Швеции и Ганы. Так, в то время канцлер Германии Ангела Меркель написала им свое доброе пожелание, процитировав фразу из "Маленького принца": "Любовь – это не значит смотреть друг на друга, любовь - это смотреть в одном направлении".

Как говорит Чжан Синьюй, их главная цель - не только побывать на всех континентах, но и показать миру образ китайцев нового поколения - мечтательных и трудолюбивых, способных реализовать свою главную мечту в жизни. Их документальный фильм "Путешествующая пара" произвел неизгладимые впечатления на молодежь не только Китая, но и всего мира. Поэтому вовсе не удивительно, что в бишкекском вузе известную пару студенты и преподаватели встретили бурными овациями.

Свою ознакомительную лекцию в КРСУ Чжан Синьюй и его жена Лян Хун начали с рассказа, как они стали путешественниками. По словам Чжан Синьюя, они с Лян Хун знают друг друга почти 30 лет. Первое их знакомство состоялось еще в начальной школе. Уже тогда Чжан пообещал, что когда-нибудь они обручатся в Арктике, а поженятся в Антарктике. Позже будущие супруги занимались бизнесом и очень редко виделись.

"После участия в операции по спасению людей после 8-балльного землетрясения в провинции Сычуань в 2008 году моя жизнь круто изменилась. Я видел много смертей и понял, что жизнь одна и надо обязательно успеть осуществить свою мечту – путешествовать. С того времени мы и начали с Лян Хун воплощать нашу мечту в реальность", – рассказал Чжан Синьюй.

"Мы усердно учились и трудились, чтобы начать путешествовать. На самолете китайского производства облетели почти весь мир, и для нас стало большой честью, что этот летательный аппарат стал экспонатом в музее авиации в Пекине, где вы можете его увидеть. Теперь на корабле планируем снова совершить кругосветное путешествие. На этот раз с нами поплывут ученые для проведения исследований", - добавила Лян Хун.

В завершение мероприятия студенты КРСУ посмотрели документальный фильм "Путешествующая пара", который дал краткий и в то же время красочный обзор всех путешествий известных ведущих.

Источник: silunews.kg