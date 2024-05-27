В Сузаке сдан в эксплуатацию завод по производству битума

В Сузакском районе Джалал-Абадской области сдан в эксплуатацию завод по производству битума.

Напомним, завод расположен на территории сельской управы Барпы. Проектная стоимость составила 5 млн долларов США. Завод в год будет производить 20 тыс. тонн битума, что полностью обеспечит нужды Кыргызстана. Инвесторы планируют в дальнейшем расширить мощность завода по производству битума и построить дополнительные танкеры.

Кроме того, в следующем году на заводе также планируется запустить производство бензина марки АИ-92.

Источник: Кабар