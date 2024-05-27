Установление цены в 40 сомов за молоко приведет к закрытию ряда предприятий

Переработчики молока на совещании с участием представителей МВРСХПП КР, Министерства экономики и коммерции КР, представителей заводов, перерабатывающих сырое молоко и заготовителями из Таласской, Чуйской и Иссык-Кульской области поделились мнениями по поводу установленной закупочной цены на молоко.

По их словам, в случае установления закупочной цены на уровне 40 сомов за литр за сырое молоко, стоимость одного литра пастеризованного молока (2,5 % жирности) повысится в среднем на 20-30 %, а килограмм сливочного масла – почти на 10-20 %, также произойдет повышение цен и на другие молочные продукты.

При этом представители заводов отметили недостаточное качество молока, сдаваемое фермерами. Молокопереработчики пояснили, что при таком качестве в среднем из одного литра сырого молока выходит примерно 600 мл пастеризованного молока, которое выступает базой для производства остальных молочных продуктов.

Помимо этого, установление цены в 40 сомов за литр приведет к неизбежному закрытию ряда молочных предприятий и свертыванию деятельности заготовщиков молока. Это, в свою очередь, может угрожать продовольственной безопасности страны, сокращению поголовья КРС, уменьшению рабочих мест, снижению производства местной молочной продукции, увеличению импорта.