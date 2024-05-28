В КР предложили открыть лаборатории по определению качества сырого молока

Представители молокозаводов Кыргызстане обратились к руководству Минсельхоза КР с просьбой о необходимости организации и проведения разъяснительной работы среди фермерских хозяйств о прекращении бесконтрольного использования лекарственных средств для коров, сказывающееся на качестве сырого молока.

- Как известно, именно это мешает увеличить объем принимаемой от фермеров продукции. Мы не можем работать с таким молоком, это нарушает стандарты качества, мы не можем продавать такую продукцию в Кыргызстане, не можем поставлять в соседние страны, - поясняют переработчики молока.

В свою очередь представители МВРСХПП Кыргызстана для решения этой проблемы предложили открыть независимые лаборатории по определению качества и состава сырого, пастеризованного молока и молочной продукции.