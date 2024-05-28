Погода
$ 87.67 - 88.32
€ 94.80 - 95.75

В КР предложили открыть лаборатории по определению качества сырого молока

119  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Представители молокозаводов Кыргызстане обратились к руководству Минсельхоза КР с просьбой о необходимости организации и проведения разъяснительной работы среди фермерских хозяйств о прекращении бесконтрольного использования лекарственных средств для коров, сказывающееся на качестве сырого молока.

- Как известно, именно это мешает увеличить объем принимаемой от фермеров продукции. Мы не можем работать с таким молоком, это нарушает стандарты качества, мы не можем продавать такую продукцию в Кыргызстане, не можем поставлять в соседние страны, - поясняют переработчики молока.

В свою очередь представители МВРСХПП Кыргызстана для решения этой проблемы предложили открыть независимые лаборатории по определению качества и состава сырого, пастеризованного молока и молочной продукции.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437367
Теги:
молоко, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  