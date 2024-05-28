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В Узбекистане отменили трехлетнюю отработку после бюджетного обучения

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- Светлана Лаптева
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В Узбекистане отменили обязательную 3-летнюю отработку после окончания учебы студентам-бюджетникам. Указ об этом подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Также с 2024/2025 учебного года студентам вузов будут выдавать государственный грант в форме социально-стимулирующего гранта и образовательного гранта.

Социально-стимулирующий грант будет выдаваться тем, кого приняли на учебу на основе государственного гранта и в рамках целевого приема, а также обладателям отраслевых и профильных грантов, грантов государственных органов и организаций.

Образовательный грант выделяется студентам, принятым на учебу в высшую образовательную организацию в рамках параметров государственного заказа. Он будет выделяться студентам с 2024/2025 учебного года, на один учебный год.

Образовательный грант выделяется студентам на первом курсе, набравшим высокие баллы на вступительных экзаменах в соответствии с квотой госзаказа, выделенной вузам. На втором и последующих курсах грант перераспределяется вузом среди студентов с высокой успеваемостью. При этом стипендия выплачивается только студентам, выигравшим полный образовательный грант.

Государственный грант предоставляется студентам, являющимся обладателями социально-стимулирующего гранта, на период их учебы в полном объеме.

Источник: kursiv.media


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