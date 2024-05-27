Рынок Ак-Тилек в Караколе передан государству

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ГКНБ КР в Караколе выявлены многочисленные нарушения в финансово-экономической деятельности в особо крупном размере со стороны кооператива "Ак-Тилек", сообщает пресс-служба ведомства.

"В рамках расследования уголовного дела органами ГКНБ КР были проведены обыски в офисе и домах руководства торгово-рыночного комплекса "Ак-Тилек", в ходе которых обнаружены документальные материалы, подтверждающие их противоправные действия.

В результате, руководство кооператива "Ак-Тилек" добровольно передало рынок "Ак-Тилек" площадью 29 119,6 м2, стоимостью более 700 миллионов сомов на баланс Государственного агентства по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров КР.

Следствие продолжается".