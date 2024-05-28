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В Бишкеке обсудили проблемы в подготовке специалистов по туризму

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке состоялась конференция "Интеграция тем энерго- и ресурсоэффективности в образовательные программы ВУЗов", организованная проектом "Продвижение энерго- и ресурсоэффективности в туристической отрасли Кыргызстана" (ПЭРЭТО / PERETO).

В диалоге участвовали: представители Министерства образования и науки КР, Департамента туризма КР, Кыргызской академии образования, руководство и преподаватели вузов Кыргызстана, профессиональных лицеев, а также представители Альянса ВУЗов Кыргызстана за зеленую экономику и устойчивое развитие, HORECA Кыргызстан и Зеленого Альянс Кыргызстана.

Первый заместитель министра образования и науки Кыргызской Республики Бекжан Супаналиев подчеркнул: "Вопросы энерго- и ресурсоэффективности занимают сегодня важное место как на международной, так и на отечественной повестке. Новые вызовы, связанные с необратимым изменением климата, сокращением биологического разнообразия и истощением ресурсов, обязывают нас реагировать быстро и принимать эффективные решения. Так как уровень подготовки кадров напрямую влияет на реализацию туристического потенциала Кыргызстана, критически важно, чтобы образование соответствовало требованиям времени и туристической индустрии".

Конференция стала площадкой для обсуждения современных вызовов и возможностей в подготовке специалистов, что будет способствовать укреплению сотрудничества между академическим сектором и бизнесом. По итогам конференции была разработана Резолюция, основанная на рекомендациях и предложениях участников, которая будет предоставлена Министерству образования и науки Кыргызской Республики.

В Кыргызстане более 15 ВУЗов ведут обучение по направлениям "Туризм" и "Гостиничное дело". С целью укрепления связи системы обучения с реальным сектором бизнеса, в 2021 году проект ПЭРЭТО начал сотрудничество с 7 вузами. Одной из задач проекта является интеграция принципов устойчивого производства и потребления, а также ресурсо- и энергоэффективности в туристическое образование. С экспертной поддержкой проекта уже 6 университетов обновили учебные программы:

1. Академия туризма

2. Ошский государственный университет

3. Бишкекский государственный университет им. К. Карасаева

4. Нарынский государственный университет им. С. Нааматова

5. Иссык-Кульский государственный университет им. К. Тыныстанова

6. Кыргызский экономический университет им. М. Рыскулбекова

Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева планирует обновление учебных программ в начале следующего учебного года - в сентябре 2024 года.

Секретарь Альянса ВУЗов Кыргызстана за зеленую экономику и устойчивое развитие Назира Эсеналиева отметила: "Рада быть частью сегодняшней встречи преподавателей из разных вузов со всего Кыргызстана. Нас всех объединяют общие ценности: приверженность принципам устойчивости, зеленой экономики и развитие зеленых компетенций. АВЗУР открыт к совместным инициативам и готов предложить свой сайт в качестве площадки для публикации исследований вузов, научных статей и других материалов при условии членства в нашей Ассоциации".


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URL: https://www.vb.kg/437371
Теги:
туризм, Кыргызстан
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