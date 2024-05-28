"В странах ЦА напрочь отсутствует культура оценки ядерной опасности"

Сегодня перед странами Центральной Азии стоит широкий спектр глобальных угроз и вызовов. Мы здесь подразумеваем и Афганистан, и биологическое оружие, и водные проблемы. Об этом в Бишкеке на международной конференции: "Образ будущего стран ЦА в меняющемся мире 2024: глобальные угрозы и вызовы. Союзники и противники в решении экономических и гуманитарных проблем" заявил военный эксперт Нурлан Досалиев.

- Но вы знаете, как нас – бывшие среднеазиатские республики – называют талибы? Те полевые командиры и боевики, которые стоят в северных провинциях Афганистана называют наши бывшие Среднеазиатские республики СССР цыплятами Ленина. Это говорит о том, что для них мы до сих пор являемся не самостоятельными странами, вроде вышли из состава СССР, но не определились со своим самостоятельным путем развития.

Афганистан – это очередная геополитическая "черная дыра". Сегодня, в северных афганских провинциях сосредоточено, по разным оценкам, от 16 до 25 тысяч боевиков из числа игиловцев и других группировок, т.н. "черный интернационал", в том числе выходцы из наших республик. Я вам скажу еще одну вещь, до 41 года в каждом басмаческом отряде, которые бежали из Средней Азии, был советник из Великобритании, который служил мостиком – передавал деньги, оружие, боеприпасы. Он консультировал басмачей. И при нем обязательно сидел мулла. Мы удивляемся, как так вышло, что в наше время в зонах создаются пирамиды из числа радикалистов, которые обращают наших заключенных в идеи радикального экстремизма. Это старая методика, которая разработана еще сто лет назад англосаксами. Когда под прикрытием религии производят садистов, боевиков и т.д.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп буквально месяц назад официально заявил, что при президенте Б. Обаме США сделали неверный шаг, приняв участие в создании ИГИЛ. Но мы-то знаем, что главными бенефициарами данного проекта являются США и Великобритания. Следующий запрос, который мы должны инициировать со стороны пяти наших республик – силы боевиков, сосредоточенных в Афганистане, направлены против стран нашего региона? Они будут действовать против нас? Они будут нам угрожать или нет?

Что происходит на Украине? Там сошлись в смертельной битве Запад и Восток. Но понимание этих вещей до нас пока не дошло. Как уже говорилось, мы все еще болеем детской болезнью внезапной независимости. Нас всех отрезвит общая проблема, и не дай бог, чтобы она стала общей бедой. Это будет отрезвляющий удар, и не дай бог, чтобы он был нокаутирующим, - подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание еще на одну серьезную угрозу, которую никто не рассматривает, – угрозу ядерной атаки.

- В советское время все столицы наших республик – Алма-Ата, Ашхабад, Душанбе, Ташкент и Фрунзе – были объектами для нанесения ядерного удара. Я пересмотрел массу документов, но нигде не нашел упоминания о том, что США уведомили нас о том, что мы перестали быть объектами для нанесения ядерного удара. Т.е. у нас нет информации: мы перестали быть целью для американских ядерных ракет или нет? В эти дни идут учения нестратегических ядерных сил России в ответ на соответствующие действия Запада на ристалище под названием Украина. Несколько дней назад представитель командования армии США заявил о том, что на территории Украины действует спецназ Великобритании. А их спецназ проводит специфичные действия. Как говорил в свое время Наполеон, общие слова политиков наполняются мелкими, но существенными вещами, которые говорят военные.

Почему американцы подняли этот вопрос, и почему российские силы мгновенно отреагировали? Потому что британский спецназ обладает одной уникальной вещью – ранцевый ядерный заряд мощностью до трех килотонн. Пехотинец его берет и взрывает одной кнопкой, а потом концов не найдешь - кто, что и как произошло.

В этом году исполняется 50 лет одному интересному документу – Доктрине выборочных ядерных ударов. Ее автор бывший министр обороны США, бывший глава ЦРУ Джеймс Шлезингер. Доктрина предусматривает нанесение не массовых, а точечных ядерных ударов силой до 300 килотонн. Оттуда берёт начало натовская концепция Ограниченной ядерной войны. Для информации, на Хиросиму и Нагасаки была сброшена бомба 60 килотонн. Этот документ до сих пор действует, его никто не отменял. Посему очень актуален для всей Средней Азии вопрос: цифровые координаты, которые были введены в головные части ракет, американцы убрали? Или нет? Почему бы нам не инициировать запрос, чтобы правительство США нам ответило, мы перестали быть ядерной целью или нет? Почему вообще координаты наших республик были внесены в головки наведения ядерных ракет? Понятно, крупные логистические узлы, научные центры РФ, но почему мы? Потому что наши народы не входят в число избранных наций, близких для западного сообщества.

Еще один момент, на днях сенат США запросил оценку степени ущерба от ядерного взрыва в космосе. А до этого они просчитала все ущербы от взрыва на воде – на море и океане у себя на территории. Т.е. они плотно готовятся к ядерной войне. У нас в регионе напрочь отсутствует культура оценка ядерной опасности. Может быть, потому что при Союзе у нас ни у кого кроме территории Казахстана, не было ядерного оружия? Но вокруг нас смотрите, что творится. Иран с Израилем буквально недавно обменялись ракетными ударами. И там и там были приведены в боевую готовность ядерные силы. Сейчас весь Ближний Восток, Азия, Китай все приводят в готовность ядерные силы, а также системы гражданской обороны на случай ядерных ударов. Почему мы не готовимся? Нужно, чтобы наше правительство определило степень готовности наших бункеров. Бомбоубежища в советский период создавались не только на случай ракетных и ядерных ударов, но и для убежища в случае стихийных бедствий, например, таких как землетрясения, - рассказал Н. Досалиев.

В свою очередь участник из Узбекистана – директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиер Эргашев выразил мнение, что "вопрос по поводу ядерных ударов стоит задавать совсем другим людям и странам".

- После создания в 1997 году зоны свободной от ядерного оружия в ЦА, это было одно из самых важных дел, что мы смогли вместе сделать за 30 лет, пять стран дали нам гарантии, что ни Россия, ни Китай, ни Англия, ни Франция, ни США не нанесут ядерный удар по нашим странам. Гарантии нам не дали Пакистан и Индия. И что меня гораздо больше беспокоит, когда Иран получит ядерное оружие, а это произойдет в ближайшие год-два, Иран тоже не даст этих гарантий. Вот в чем проблема. А эти пять ответственных стран "Ядерного клуба" дали нам гарантии, и заявили, что наши страны выведены из списков потенциальных целей. Меня больше беспокоит позиция Пакистана, Индии и в перспективе Ирана. Т.е. по ядерному оружию вопросы надо задавать не Западу, а членам ШОС – Индии, Пакистану и Ирану, - отметил Б. Эргашев.

Несколько иное мнение относительно реальности ядерной угрозы выразил руководитель Института по исследованию проблем водопользования и водно-энергетических ресурсов ЦА Эрнест Карыбеков.

- Если начнется конфликт между США и Китаем, то на ЦА вполне могут сбросить ядерную бомбу, потому что значительную часть энергоресурсов КНР получает через наш регион. Поэтому перспективы конфликта с применением ядерного оружия на нашей территории вполне реальны. Причем вероятность, что они опустят ракеты на нас, больше, нежели что ракеты будут направлены на Россию или Китай, потому что Москва и Пекин ответят, а мы – "зона свободная от ядерного оружия", мы ответить не сможем, - сказал Карыбеков.

Организаторами мероприятия выступили Центр экспертных инициатив "Ой Ордо" и информационно-аналитический портал "Восточный Экспресс 24".

Автор: Наталья Лобанова