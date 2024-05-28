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В КР создан Совет для поддержанию стабильных цен на сельхозпродукцию

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- Светлана Лаптева
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В связи с опубликованным видеороликом в группе Bishkek Life в социальной сети Фейсбук, в котором лук выбрасывается на поле, Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сообщает следующее:

Несмотря на то, что данный видеоролик получил широкое общественное обсуждение, он не соответствует действительности и был снят за пределами Кыргызстана. В частности, стало известно, что видео было снято в селе Шор-Тобе, Казахстан.

Министерство также отмечает, что прошлогодний лук, который в настоящее время хранится на складах на территории страны, принадлежит посредникам (спекулянтам), а не фермерам, и прилагает все усилия, чтобы цены на новый урожай лука оставались стабильными.

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сообщает о создании Координационного совета для поддержания стабильных цен на сельскохозяйственную продукцию и оказания соответствующей помощи фермерам. В совет входят ответственные сотрудники министерства, а председательствовать будет заместитель министра С.Н. Насирдинов.

По всем интересующим вопросам обращайтесь в Координационный совет!

Контактные телефоны Координационного совета:

(0312) 66-25-11

(0312) 62-37-22

(0312) 62-37-72".


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URL: https://www.vb.kg/437378
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, Кыргызстан
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