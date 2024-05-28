"Кыргызский язык надо развивать, но не путем ограничения русского языка"

На общем фоне стран ЦА развитие русского языка в нашей республике выглядит вполне оптимистично, но, к сожалению, имеет место конъюнктурный популизм некоторых представителей политической верхушки. Об этом в Бишкеке на международной конференции: "Образ будущего стран ЦА в меняющемся мире 2024: глобальные угрозы и вызовы. Союзники и противники в решении экономических и гуманитарных проблем" заявила эксперт по гуманитарным вопросам, экс-замминистра образования КР Умутхан Тыналиева.

По ее словам, время от времени, звучат высказывания некоторых политиков о необходимости ограничения использования русского языка в общественной жизни страны.

"Эти выводы они обосновывают тем, чтобы использование русского языка, якобы тормозит развитие государственного языка республики. Да, государственный язык надо развивать, но не путем ограничения или вытеснения других языков, полиязычная страна – это страна с будущим, моноязычная – нет. Более того, русский язык в ЦА это основа межнационального взаимодействия и взаимного сотрудничества, - отметила эксперт.

Именно этот фактор, по ее словам, мотивирует западных игроков вмешиваться в языковые процессы, разыгрывать политические ситуации, при этом используя как местных политиков, так и некоторые неправительственные организации.

- Будущее русского языка в странах ЦА может иметь три исходных варианта. Позитивный – это сохранение статуса официального или межнационального языка, следующая за этим должная поддержка развития языка на государственном уровне, сохранение и обеспечение коммуникативного поля в общественной жизни страны. Второй вариант – развитие языка вопреки субъективным и объективным факторам, при частичной поддержке государства, к примеру, русский язык в интернет пространстве занимает второе место, на этом языке доступны гигантские объемы научной и другой информации, цифровых технологий и коммуникации. И третий, печальный вариант – это полная отмена статусов официального и межнационального языка общения, перевод всех образовательных учреждений только на государственный язык, то есть культивация таких условий, когда русский язык утратит значимость и исчезнет из коммуникативного поля страны, - рассказала У. Тыналиева.

По ее словам, в рамках СНГ со стороны России проводится определенная политика по поддержке русского языка, но некоторые экономические преференции по расширению русскоязычной образовательной инфраструктуры не могут дать полной гарантии его сохранности. В данной ситуации необходима единая системная политика всех стран Содружества для создания идейной гуманитарной конструкции, базирующейся на осознании значимости русского языка как основы межнационального взаимодействия.

Спикер также отметила, что на формирование образа будущего в странах ЦА в значительной мере влияют неправительственные организации.

- Глобализация усилила неопределенность внешних условий, в которых находятся и действуют различные НПО, предоставив им существенные возможности, и одновременно с этим, привнеся значительные риски. Развитие новых технологий расширило их возможности по сбору средств и расширению информационного поля. Развитые взаимосвязанные финансовые и транспортные сети упростили проведение финансовых и банковских операций, открыли возможности и доступ к новым партнерам, независимо от географии. Помимо этого, темпы глобализации привели такому факту как увеличение потребностей в услугах НПО, особенно тех организаций, которые занимаются гуманитарными операциями.

Но этими же возможностями в своих целях могут пользоваться и террористические организации, которые существуют в одном и том же глобальном мире и часто пытаются работать среди одних и тех же групп населения. Более того, террористические организации стараются использовать легализованные НПО. Неправительственный сектор обладает большими оперативными возможностями, и по характеру деятельности являются транснациональными. Эти ресурсы и связанные с ними логистические сети представляют ценность для различных экстремистских групп.

Проверка деятельности НПО в нашей республике всегда осуществлялась достаточно в мягкой форме, предпочтение отдавалось само отчетности, такая лояльность со стороны государства делает неправительственные организации весьма привлекательными для проведения противоправной деятельности со стороны экстремистских групп.

Международные исследования и информация из открытых источников показывает, что наибольшему риску подвержены НПО, занимающиеся определенными видами деятельности и работающие с целевой аудиторией, например, образованием. Допустим, такой неправительственной организации выделяются ресурсы на реализацию определенных образовательных программ, нанимаются преподаватели, и все это будет являться совершенно законной деятельностью. Однако, если преподаватели начнут заниматься пропагандой запрещенной литературы или вести идеологическую вербовку, получится, что образовательная программа и выделенные на ее реализацию ресурсы будут незаконным образом использованы в противоправных целях.

Так, осенью прошлого года на фоне ближневосточного конфликта в Кыргызстане активизировался YouTube- канал с благозвучным названием на образовательную тематику. На канале, а также аналогичных аккаунтах в Facebook, Telegram, TikTok была развернута пропаганда идей радикального исламизма, публиковались комментарии от призывов к джихаду до требований насильственной депортации национальных меньшинств республики. Благодаря оперативному вмешательству ГКНБ, по сути, экстремистская деятельность данного сайта была пресечена.

Такие факты свидетельствуют о том, что у большинства неправительственных организаций, работающих в республике, нет ресурсов и кадров для предотвращения возможных рисков их использования в незаконных целях. Поэтому принятие Закона об НПО сегодня работает, прежде всего, на защиту их самих, - добавила Тыналиева.

Организаторами мероприятия выступили Центр экспертных инициатив "Ой Ордо" и информационно-аналитический портал "Восточный Экспресс 24".

Автор: Наталья Лобанова