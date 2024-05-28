В Бишкеке на ремонт будет закрыт участок улицы Байтик Баатыра

Сегодня, 28 мая 2024 года, в Бишкеке стартует второй этап капитального ремонта улицы Байтик Баатыра. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Так, будет закрыт участок улицы Байтик Баатыра от улицы Суеркулова до улицы Ахунбаева.

Улица Суеркулова будет открыта для автомобильного движения.

В настоящее время ведутся работы по капитальному ремонту дороги на участке улицы Байтик Баатыра от улицы Токомбаева до улицы Суеркулова, а также на участке улицы Ахунбаева от ул. Ч. Айтматова до ул. Токтоналиева.

Отметим, что улица Байтик Баатыра от улицы Токомбаева до проспекта Жибек-Жолу и улица Ахунбаева от проспекта Манаса до улицы Жукеева Пудовкина будут реабилитированы в несколько этапов.