Драка с иностранцами в Бишкеке. Ряд сотрудников УВД сняты с должностей

В МВД КР состоялась коллегия с участием министра внутренних дел, генерал-лейтенанта милиции Улан Ниязбекова, на которой рассматривался вопрос событий 13 мая 2024 года в Бишкеке.

На коллегии приняли участие руководство МВД, ГУВД города Бишкек, УВД районов города Бишкек и сотрудники ОВД, в чьи обязанности входило обеспечение правопорядка.

Начальник ГУВД города Бишкек Азамат Токтоналиев доложился по событиям, имевшим место в городе Бишкек.

Начальник службы внутренних расследований МВД полковник милиции Жолболду Кочконов ознакомил с итогами служебного расследования, проведенного по событиям 13 и 17 мая 2024 года.

По результатам служебного расследования вынесено заключение.

Решением коллегии МВД Кыргызской Республики ряд руководителей и сотрудники ОВД получили дисциплинарные взыскания.

Так, всего привлечены к дисциплинарной ответственности 20 сотрудников. Из них 10 сотрудников УВД Свердловского района города Бишкек, в том числе начальник подразделения, освобождены от занимаемых должностей. Кроме этого 10 сотрудников ГУВД города Бишкек и УВД Свердловского района привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности.

Решение служебного расследования в отношении сотрудников, состоящих в составе следственно-оперативной группы 13 мая 2024 года, переданы в Следственную службу МВД для дачи юридической оценки