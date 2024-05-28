В Бишкеке применили электронный браслет в качестве меры пресечения

Департамент пробации при Министерстве юстиции КР совместно с Министерством внутренних дел КР запустил пилотный проект "Электронное наблюдение" в качестве новой меры пресечения. Об этом сообщает пресс-служба Минюста КР.

Впервые следователи УВД Октябрьского района г. Бишкек применили меру пресечения в виде "Электронного наблюдения.

"Электронное наблюдение" представляет собой современную систему мониторинга, обеспечивающую контроль местонахождения обвиняемого с возможностью дистанционной идентификации. Система реализуется посредством электронных браслетов, а также через мобильное приложение на сотовом телефоне.

Основные особенности "Электронного наблюдения":

Электронные браслеты надеваются на запястье и не поддаются снятию или перепрограммированию. Любые попытки уничтожить оборудование активируют сигнал о нарушении.

Мобильное приложение устанавливается на телефон обвиняемого, с возможностью осуществления дистанционной идентификации путем функции Face ID через установленный промежуток времени в рандомном порядке.

Одним из ключевых преимуществ "Электронного наблюдения" является его эффективность в борьбе с семейным насилием. Система может ограничить радиус приближения обвиняемых к определённым лицам или территориям, обеспечивая дополнительную защиту пострадавших.

Электронное наблюдение обеспечит постоянное отслеживание перемещений человека 24 часа в сутки через мониторинговый центр Департамента пробации. В случае невыполнения условий данной меры пресечения, установленных следователем или судьей, органы пробации смогут быстро реагировать на нарушения.

Стоит отметить, что данная мера не будет применяться к лицам, обвиняемым в особо тяжких преступлениях и тяжких преступлениях, связанных с применением насилия.

Кроме того, Департамент пробации также запустил в пилотном режиме систему "Электронного надзора" для лиц, которые являются клиентами пробации в рамках исполнения наказания или условно-досрочного освобождения (УДО).