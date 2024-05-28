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Фермерам Кыргызстана рекомендовали хранить свежий лук до стабилизации цен

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В последние дни в некоторых странах ЕАЭС, также сопредельных государств цены на лук резко упали. К примеру, в соседних странах стоимость лука находится на самом низком уровне. Из за отсутствия рынка сбыта лук раздается населению бесплатно. Одна из причин этого заключается в том, что в указанных странах лук выращивают сверх нормы, что снижает спрос на данный продукт.

По этой связи Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности рекомендует фермерам хранить урожай свежего лука в этом году на складах до стабилизации цен, чтобы ситуация в соседних странах не повторилась в Кыргызстане. В свою очередь, министерство совместно с соответствующими государственными органами предпринимает все действия по созданию благоприятных условий для крестьян и фермеров.

По данному вопросу Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности создан Координационный совет с целью поддержания стабильных цен на сельскохозяйственную продукцию и оказания соответствующей помощи фермерам. По всем интересующим вопросам просим обращаться в Координационный совет!

Контактные телефоны координационного совета:

(0312) 66-25-11

(0312) 62-37-22

(0312) 62-37-72


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URL: https://www.vb.kg/437388
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан, фермеры
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