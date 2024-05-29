Бактыбек Бекболотов: Сильная армия –сильное государство

Эксперты говорят, что за последние два года армия Кыргызстана претерпела существенные изменения в лучшую сторону. В кои-то веки стали больше уделять внимание техническому оснащению, росту боеспособности военнослужащих и развитию патриотического воспитания молодежи. С чем это связано, накануне Дня образования Вооруженных Сил Кыргызской Республики, в интервью "Вечернему Бишкеку" рассказал министр обороны КР, генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов.

Бактыбек Асанкалиевич, Кыргызстан в начале 2024 году занял 100-е место по военной мощи среди 145 стран. То есть по сравнению с 2023 годом (107 место), поднялся сразу на семь позиций. Можно ли сказать, что это результат последних реформ в нашей армии и согласны ли вы с этим показателем?

- Насколько я знаю, данный рейтинг проводится международной организацией, у которой своя методика оценки. В шкалу попадают не только военные показатели, но и целый ряд других, в том числе экономические.

С другой стороны армия не стоит на месте. Такого внимания к Вооруженным Силам и таких изменений к военным никогда не было. Результаты Вы сами видите. По сравнению с прошедшим периодом Президентом-Главнокомандующим ВС КР Садыром Жапаровым уделяется огромное внимание дальнейшему развитию и совершенствованию Вооруженных Сил Кыргызстана. Он не только, по докладам, все отслеживает, но сам лично участвует во всех учениях, посещает воинские части. Видно, что Президент старается предпринять все, что в его силах.

Первые изменения, как говорится, на лицо. Три года назад в Силах воздушной обороны летал один вертолет, теперь в строю 7 бортов.

В нашей системе ПВО за более чем 40 лет ничего не менялось, а сейчас это требование времени. Поэтому для сил противовоздушной обороны закуплен ЗРК Печора 2БМ, который успешно выполняет задачу боевого

дежурства по охране воздушных рубежей нашей страны. Надежность этого зенитно-ракетного комплекса подтверждена в ходе международных учений, где данный комплекс своим ходом совершил марш более 2600 километров, а в ходе учебно-боевых пусков ракет поразил все цели. Мы значительно повысили потенциал артиллерии, закупили средства

связи и многое другое.

В целом, факт остается фактом, и вы со мной согласитесь - в стране идут кардинальные изменения. В Кыргызстане стали выделять средства на закупку и развитие Вооруженных Сил. Вертолеты закупаем, ремонтируем. Впервые в истории закупили новый борт 2023 года выпуска – и сегодня пилоты, инженеры, технари получают практический опыт. Вертолетчики летают больше, чем во все предыдущие годы.

Чтобы дать представление о значимости того, что происходит в настоящий момент в Вооруженных Силах Кыргызстана, давайте вернемся к истории. С момента получения страной независимости, все воинские части тогда еще Киргизской ССР перешли под юрисдикцию нового молодого государства. Они не были заточены для защиты границ нового государства, так как были частью большой системы Вооруженных сил СССР. И если вначале наши воинские части находились под командованием Среднеазиатского военного округа (САВО) ВС СССР, то после получения суверенитета выстроенная система обеспечения войск одномоментно рухнуло. Прекратились поставки техники и вооружения. А войска и силы должны обеспечиваться, в армии беспрерывно все должно работать, чтобы не происходило, вплоть до коммунального хозяйства. Приобретя независимость, мы обрадовались, но, чтобы государство могло существовать и развиваться, надо прежде всего обеспечивать Вооруженные Силы. Наличие войск - это не только парады. Армия - дорогостоящая статья и она должна идти в ногу со временем. К, сожалению, в 90-е годы в Кыргызстане в политическом истеблишменте царило мнение, что армия нам не нужна, так как мы здесь строим вторую Швейцарию. Итог подобных фантазий вы знаете.

То есть до 1999 года наши войска, фактически, были брошены на произвол судьбы. Тогда мы пережили страшное время, которое я с болью в сердце вспоминаю. Есть фотографии в архивах, на которых наши срочники были очень худыми. В те времена я был старшим лейтенантом в Балыкчы и через все прошел сам. Сначала нам горный паек урезали и потом перевели на общевойсковой. Затем и его уменьшили, и даже дошло до того, что на завтрак, обед и ужин начали давать квашенную капусту.

Зарплату не выдавали по 6-8 месяцев. Приходишь домой: дети голодные, жена в отчаянии. Были времена, когда в столовой военной части в обед прятали за пазуху полбуханки хлеба, чтобы домой детям принести. Столько семей тогда разбилось. Военные оказались в западне. Это как в фильме "Офицеры", где очень точно все показано. Для меня этот фильм как Библия, каждый раз пересматриваю, так как через подобные времена мы сами прошли.

Показатель сегодняшнего отношения к армии, еще раз подчеркну этот факт, что Президент лично занимается всеми отраслями – промышленностью, экономикой, сельским хозяйством и конечно же вопросами безопасности. Он сам набирает команду и, когда первый раз он пригласил меня на беседу, то поручил навести порядок на Бишкекском машиностроительном заводе. Я не производственник, но привык выполнять поставленную задачу. Получил назначение и постарался сделать все возможное и невозможное. Прежде всего закрыл задолженности по зарплатам, которую не давали несколько лет. Разбирался со зданиями, провели оптимизацию и начали налоги платить. Потом я понял, что это была проверка боем. Президент посмотрел, что я смогу сделать, и по результатам уже назначил министром обороны.

Скажу сразу я никогда не был ни начальником управления, ни заместителем министра обороны, так как всю жизнь провел в войсках. Это самое тяжелое в армии – всегда идти с личным составом. Через какое-то время, после назначения, Садыр Нургожоевич вызвал меня для того, чтобы услышать оценку ситуации по положению дел. Я откровенно рассказал, что Вооруженные Силы Кыргызстана требуют его личного вмешательства, что без поддержки президента и государства ничего не изменить. Рассказал ему все как есть: что ПВО и авиация в упадочном положении, что вертолетчики стоят в очереди, чтобы полетать на вертолете. На тот момент был один вертолет и вертолетчики сидели на аэродроме часами, глядя в небо. Идут годы, звания, звездочки на погонах, должности растут, а налета нет. Президент услышал нас, и мы начали работать. Прежде всего стали отправлять на ремонт вертолеты и технику, а этому всему предшествовали постоянные переговоры, встречи и так шаг за шагом.

К примеру, на первой же встрече с экс министром обороны России Сергеем Шойгу я задал ему такой вопрос "Как он смотрит на то, чтобы в Кыргызстане поставить ремонтную базу, которая будет действовать в интересах ОДКБ в оперативной глубине". Проект у нас уже был и через год мы уже перерезали ленточку, открывая базу в Балыкчы. Назвали центральной базой ремонта вооружения и военной техники.

Конечно же, скептики по поводу этой базы тоже были и немало. Все-таки опыт прошлых лет имелся. Но и их представление стало меняться, когда стало приходить оборудование и военная техника. Более того, подобная ремонтная база, в перспективе, будет развернута и на юге. Еще два ангара будут открыты дополнительно. И работа в этом направлении уже идет, и, причем, идет очень хорошо. Только теперь, когда ремонтная база начала работать, многие начали понимать, почему это стало первым шагом в военной реформе. На любой войне прежде всего важна логистика.

Еще одним свидетельством перемен в нашей армии служит тот факт, что мы смогли солидное количество техники перезапустить. Мы собрали всех армейских технарей, провели для них мастер-классы, и теперь они уже в центрах обслуживания своих частей творят просто чудеса. Как я уже говорил, таким образом мы смогли солидное количество техники перезапустить и поставить в боевой строй. Мало того, мы все склады обеспечили запчастями. У нас очень давно не было такого.

Хочу сказать, что изменения не происходили одномоментно. Не бывает, что раз и все поменялось, но бывают все-таки и переломные моменты. Одним из таких переломных моментов стал мой доклад с подведением итогов осенью 2021 года. Наверное, это был самый эмоциональный доклад за всю мою военную карьеру: командующим, командирам частей, военкомам, начальникам управлений и отделов я прямо сказал: "Я с вами шел в одном строю, я вышел из тех же траншей, и мы все мечтали служить в достойной армии. Давайте же мы ее построим, и вы мне в этом поможете!". Все офицеры встали и хлопали, и для меня это стало показателем доверия и перелома. Не знаю, но мне кажется, что в этот момент сдвинулось устоявшееся, вросшее в сознание людей неверие, безнадежность, что в нашей армии лучше никогда не будет. Офицеры поверили, что изменения не только нужны, но и возможны. Можно выстроить надежную армию, сделать все как надо, как должно быть, и шаг за шагом изменения происходят.

Государство должно поддерживать армию. В этой связи очень важно подчеркнуть, что реформы в Вооруженных Силах стали возможны благодаря руководству страны и тому, что Президент КР Садыр Жапаров и его команда поддерживают нас: по силовому блоку Камчыбек Ташиев, по экономическому - Акылбек Жапаров. Эти три человека поддерживают наше стремление к реформированию Вооруженных Сил.

Считается, что способность войск и сил можно определить по учениям. Кыргызстан впервые смог обеспечить нашей техникой воинские контингенты из Таджикистана и Беларуси, которые прибыли к нам учения. Они прилетели в Кант, затем на наших машинах добрались до мест учений. Но прежде, конечно, их разместили в казармах, предоставив питание и бронетехнику для учений.

В тоже время реформы коснулись не только обеспечения вооруженной техникой, но и других сфер. Например, решаются вопросы обеспечения жильем для наших военнослужащих. За 2.5 года мы освободили территорию площадью 12,5 га в районе рынка "Кудайберген" под строительство микрорайона с двумя современными детскими садиками и школой. Планируем к лету открыть детский сад в Кой-Таше, а после строители приступят к укрупнению уже существующего детсада "Мурас" в Бишкеке.

Войска и силы соединения и части постоянной боевой готовности готовы к выполнению поставленных задач. Личный состав занимается боевой подготовкой согласно планам. При том, что материальная база обновляется. Появляется новые возможности для повышения квалификации.

Есть ли тот показатель, к которому вы стремитесь? Какой на ваш взгляд должна стать наша армия?

Прежде всего приведу простой пример из своего прошлого, чтобы вы поняли, что значит армия в полной боевой готовности. В 1989 году я служил в Германии в частях постоянной боевой готовности. Это значит, что за 45-50 минут полк должен был всю технику вывести за пределы пункта постоянной дислокации. То есть полная боевая готовность в любое время дня и ночи, невзирая на погодные условия и времена года. Все работало как часы и все было расписано до секунды: у каждого батальона свои ворота и они покидали свои ангары в считанные минуты. Машины были исправны, залиты топливом, обеспечены запчастями и полк мог совершать марши длиною 500 километров. То есть этот пример, к которому любая армия должны стремиться.

Это я к тому говорю, что наша армия должна находиться в постоянной боеготовности и этот рост должен идти постоянно. В армию наша молодежь не должна идти насильно. Если это так, то это свидетельствует о больших проблемах как в армии, так и в стране. Слава богу, на сегодняшний день у нас много желающих пойти в армию. Вооруженные Силы должны соответствовать угрозам, которые определены новой доктриной: есть факторы внешние и внутренние. На сегодняшний день сделано много, но многое еще предстоит сделать.

Вместе с этим в стране происходит зарождение военно-промышленного комплекса. Минобороны переданы заводы и в этом направлении ведется большая работа, есть свои планы. Это тоже позволит придать новый импульс развитию Вооруженных Сил.

Как вы думаете, нынешнее количество солдат и офицеров удовлетворяет потребности КР или нужно увеличить эту цифру?

На сегодня количество солдат и офицеров достаточно для предотвращения и сдерживания существующих угроз. Те угрозы, которые были в начале 2000-х годов, уходят в прошлое благодаря работе президента и его команды. Работы по делимитации и демаркации границ проводятся

успешно. Президенты Таджикистана и Кыргызстана на любых международных встречах проговаривают вопросы о границе. Самый большой показатель того, что есть улучшение ситуации - с сентября 2022 года, то есть с тех трагических событий на таджикско-кыргызской границе, не было допущено ни одного выстрела.

Я лично посещал Таджикистан, где мы с министром обороны РТ планировали учения. Потом уже сказал своему коллеге: "будем говорить о мире, если сам прибудешь и привезешь контингент на учения в Кыргызстан". И он приехал. Уезжая, сказал: "Коли мы заговорили о мире - давай на этом не останавливаться. Приезжай туда, где шли бои на границе, но только с семьей". Сам я тоже поехал с супругой. Безопасность нам обеспечивали на высочайшем уровне и пробыли мы там сутки.

По моим наблюдениям вопрос кыргызско-таджикской границы принимает другой ракурс и наши отношения принимают дружелюбный тон. Тон мирного существования. В нашей доктрине указывается задача – обеспечение мира и эту задачу мы стараемся выполнять. Если раньше это только декларировали, то сейчас мы ставим реальные цели, которые четко выполняем шаг за шагом. Пишем и делаем.

Как обстоит дело с цифровизацией в армии и в целом по использованию информационных технологий?

Вместе со всеми министерствами страны Минобороны почти полностью перешли на цифровой документооборот. Армия осваивает все необходимые современные технологии, в том числе цифровые. Проводится работа по внедрению и освоению новой техники. С результатами этой работы вы еще ознакомитесь.

Помимо стран ОДКБ с какими странами наша армия еще сотрудничает?

Кроме ОДКБ есть совет министров СНГ и совет министров обороны ШОС, в которые входят как страны бывшего СССР, так и другие крупные государства, таких как Индия, Китай, Пакистан и так далее.

Также хочу отметить, что я первый министр обороны Кыргызстана, который побывал в Узбекистане с официальным визитом, и это не спроста. Военное сотрудничество нужно начинать с ближайших соседей, так как это требование сегодняшнего времени. Поэтому мы стараемся налаживать более тесные отношения прежде всего с соседними странами, но это не значит, что более дальние государства мы считаем мене важными. Наоборот и поэтому с официальным визитом я побывал во многих странах мира, где мы обмениваемся опытом с целью укрепления военного сотрудничества.