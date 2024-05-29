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Вышла в свет книга "Мастер и Маргарита" на кыргызском языке

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Впервые в Центральной Азии на кыргызский язык был переведен роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". На государственный язык самое удивительное и загадочное произведение ХХ века перевел журналист, поэт и переводчик Эрнис Асек уулу. Об этом сообщила вдова Эрниса Асек уулу – журналистка Назира Саалиева.

Как известно, роман "Мастер и Маргарита" - визитная карточка Михаила Булгакова, ставшая его романом-судьбой, романом-завещанием. В произведении есть все: озорство и печаль, любовь и колдовское наваждение, противостояние светлого и темного.

Публикация книги стала возможной благодаря поддержке главы государства Садыра Жапарова.


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URL: https://www.vb.kg/437407
Теги:
книги, Кыргызстан
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