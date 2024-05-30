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Фермерам КР показали передовые технологии выращивания новых сортов томатов

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- Светлана Лаптева
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В рамках исполнения поручения заместителя Председателя Кабинета Министров – министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева прошло мероприятие по ускоренному внедрению в производство высокомаржинальных сельскохозяйственных культур в 2024 году, на базе семеноводческого хозяйства "Томат-KG", расположенного в Ысcык-Атинском районе Чуйской области.

Основной целью мероприятия заключалась в демонстрации передовых технологий выращивания новых сортов томатов для переработки на площади 465 га. Участники получили полное представление о агротехнологическом процессе, начиная с выращивания рассады в теплицах и заканчивая посадкой рассады на поле с использованием современной сельскохозяйственной техники и оборудования.

Компания "Томат-KG" является одним из крупнейших и современных предприятий по производству томатной пасты в Кыргызстане. Продукция предприятия сертифицирована по международным стандартам SGS (FSSC 22000), ЕАЭС ТР ТС 021/2011 и производится в соответствии с требованиями HACCP. Вся произведенная продукция экспортируется на внешние рынки.

Хозяйство выражает заинтересованность в заключении регулярных фьючерсных контрактов с производителями сельскохозяйственной продукции при условии соблюдения всех требований хозяйства.


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URL: https://www.vb.kg/437408
Теги:
Бакыт Торобаев
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