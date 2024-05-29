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Ташиев ознакомился с жизнью пограничников, поиграл с ними в альчики

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Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев 28 мая принял участие в передаче ряда объектов пограничникам. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Ташиев выступил с поздравительной речью перед пограничниками воинской части 2022 года, вручив им боевое знамя. После этого он открыл новый штаб и казармы, построенные для воинской части, и вместе с руководством и сотрудниками пограничной службы осмотрел их. В здании созданы все современные условия для военнослужащих.

В прошлом году Камчыбек Ташиев передал 48 квартир, построенных для пограничников вблизи указанной воинской части. В этом году сданы еще 32 квартиры военнослужащим.

В этом районе строится еще один 60-квартирный жилой дом для военнослужащих. Камчыбек Ташиев ознакомился с ходом строительных работ и поручил к концу года сдать строящийся дом со всеми условиями проживания.

После этого Ташиев посетил воинскую часть, построенную для отряда специального назначения Пограничной службы "Бору", приняв участие в церемонии открытия. В отряде специального назначения "Бору" созданы все необходимые условия для военной службы и отдыха.

Глава ГКНБ также ознакомился с режимом эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в ходе наблюдения за тренировками. Условная цель на учениях была достигнута и подготовка проведена в должном объеме.


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URL: https://www.vb.kg/437409
Теги:
Камчыбек Ташиев, Погранслужба
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