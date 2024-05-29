Аграрные вузы Кыргызстана и Азербайджана обменяются опытом и знаниями

Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Азербайджанской Республике Кайрат Осмоналиев обсудил перспективы сотрудничества между кыргызскими и азербайджанскими учебными заведениями в области сельского хозяйства с ректором Азербайджанского государственного аграрного университета Зафаром Гурбановым.

Встреча прошла в городе Гянджа 24 мая 2024 года.

Посол Осмоналиев подчеркнул важность обмена опытом и знаниями между университетами двух стран, а также предложил рассмотреть возможность совместных научных исследований и образовательных программ.

Ректор Гурбанов рассказал о ключевых направлениях университета в области аграрных наук и выразил готовность к установлению партнерских отношений с кыргызскими аграрными вузами.

"В завершение встречи стороны выразили готовность продолжать взаимодействие в целях дальнейшего развития сотрудничества в области образования и науки", - говорится в информации.