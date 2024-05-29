В Бишкеке прошел приём по случаю Дня Независимости Азербайджана

Посольство Азербайджана в Кыргызстане организовало торжественный приём по случаю Дня Независимости.

В мероприятии приняли участие министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев, работники дипломатических миссий, депутаты, а также представители творческой интеллигенции.

Началось оно с исполнения государственных гимнов двух стран. После этого к гостям с поздравительной речью обратился министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, который отметил, что Кыргызстан высоко ценит отношения с Азербайджаном, которые сейчас находятся на беспрецедентно высоком уровне.

Выступил также и Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов.

Он напомнил, что 28 мая Азербайджанский народ отмечает 104 годовщину создания Азербайджанской Демократической Республики (АДР). В этот день в 1918 году принята Декларация о независимости, впервые на Востоке провозглашена независимая, светская и демократическая Республика, котороя просуществовала 2 года.

В 1991 году 18 октября принят Конституционный акт о восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики. За эти годы проделано многое для укрепления и необратимости суверенитета республики. Так 20 сентября 1994 года Государственная нефтяная компания Азербайджанана подписала с 11 ведущими нефтяными компаниями мира "Контракт века" по совместной разработке и долевому распределению месторождений "Азери", "Чираг" и "Гюнешли". – Данный договор век определил дальнейшее развитие нашей страны. Мы смогли интегрироваться в мировую экономику, стать её составной частью,- сказал посол.