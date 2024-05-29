Президент Жапаров кому доверяет - того и нагружает. С того потом и спросит

"Каждый проект и объект должен находиться на особом контроле, а работа должна быть выполнена в срок и качественно. У нас масштабные планы, которые требуют высокой ответственности", - такими словами в прошлом году Садыр Жапаров предварил передачу подразделениям Минтранса 265 единиц спецтехники, приобретенной за счет средств республиканского бюджета.

Тогда же президент отметил, что строительство дорог – неотъемлемая часть развития государства и общества и что в Национальной программе развития Кыргызстана до 2026 года приоритет отдан именно развитию транспортно-логистической инфраструктуры.

И дороги строятся (яркий пример – доведенная наконец до ума иссык-кульская трасса). Строятся в таком объеме, в каком не строились и не ремонтировались (даже ямочно) ни при одном из его предшественников.

"Я получил разграбленный и опустошенный Кыргызстан", - признавался Жапаров вскоре после вступления в должность. И с этим не поспоришь. Наверное, если посмотреть на нашу страну с большой высоты, можно было увидеть странную картину: одни сплошные заброшки. Везде кто-то что-то задумывал, планировал и даже начал. Повсюду понатыканы долгострои ("долго" в данном случае равно "никогда"). Начатые и брошенные школы, детсады, больницы, раздолбанные дороги. Посреди Бишкека двенадцать лет красовался остов сгоревшего здания Генпрокуратуры – как памятник разгильдяйству и бесхозяйственности.

Почему так? Потому что главы государства регулярно что-то планировали и обещали. Докладывали народу: здесь будет то, а там – это. Возведение того и этого поручалось этому или тому и в итоге оборачивалось очередным пшиком. Работать некому, проконтролировать и должным образом принять работу – тем более некому. Зато у заказчиков и подрядчиков заметно улучшалось материальное положение.

Может, как раз поэтому в атамбаевско-жээнбековскую эпоху не был столь популярным Болот Темиров со своим Temirov Live: зачем что-то расследовать, если и так все видно невооруженным глазом? Вот – план строительства, вот – компания, выигравшая тендер, вот – непостроенный объект. При этом нет ни денег, ни возбужденного и должным образом расследованного уголовного дела, ни официального виновного, ни его наказания.

Теперь команда Темирова проводит "журналистские расследования" и выявляет некие "сногсшибательные" факты: "как минимум 11 крупных проектов, которые инициировало правительство. Ими управляет подконтрольный Жапарову орган, Управление делами президента".

Дальше хочется почитать про чудовищные злоупотребления этого самого управляющего президентскими делами, Каныбека Туманбаева. Про то, как дотошные журналисты обнаружили принадлежащую ему пришвартованную у берегов Иссык-Куля роскошную яхту, несколько дорогущих особняков, в подвале одного из которых – сорок ящиков с долларами и двадцать семь – с золотыми слитками… Увы, ничего этого в расследовании нет. Читатели должны, видимо, возмутиться просто от информации, что мырза Туманбаев курирует строительство всех грандиозных национальных проектов – новое здание аэропорта и расширение взлетно-посадочной полосы в Караколе, туристическая инфраструктура в парке "Ара-Арча", социальные объекты и ипотечное жилье в Бишкеке и т.д.

Президент сам, лично очень многое держит на контроле. За один день, 25 мая, в ходе рабочей поездки на Иссык-Куль он успел принять участие в запуске предприятия по переработке мяса в Балыкчы (ознакомившись при этом с производственным циклом переработки и хранения продукции и осмотрев цеха, рабочие помещения и лабораторию), побывал на празднике "Акылман – в мире знаний" в президентском лицее в Чолпон-Ате (посетив выставку ученических рисунков и ремесленных изделий и пообщавшись с учащимися и педагогами), посетил оздоровительно-реабилитационный комплекс "Алтын балалык", открыл новое здание детского реабилитационного центра имени Ибн Сины…

Президент работает стремительно. Стараясь за минимальный промежуток времени создать и построить как можно больше. От тендерной системы он отказался отчасти для того, чтобы сэкономить время. Отчасти – для того, чтобы исключить коррупцию. И выводы "расследователей", что Жапаров "резко снизил прозрачность", не выдерживают никакой критики. Прозрачность, наоборот, повысилась: теперь не надо искать, с кого за что спросить. В частности, за строительство – с Садыра Жапарова и Каныбека Туманбаева. На которого "расследователи" почему-то ополчились особенно яростно.

Как тут не вспомнить знаменитую жээнбековскую фразу: "Дайте факты!"? Пока из того, что управделами президента курирует строительную сферу, ничего не следует. Кроме уже известной экономии бюджетных средств (помните строительство домов в Баткене, когда Туманбаев лично провел расчеты и выявил возможность значительно сэкономить, не нарушая при этом технологию и не ухудшая качество?). У темировцев есть доказательства, что сэкономленные деньги он положил в свой карман? В расследовании ничего об этом не сказано.

А если не поддаваться истерии и посмотреть на вещи трезво и здраво? Сегодня уже мало кто укоряет Садыра Жапарова за назначение председателем ГКНБ ближайшего друга и соратника Камчыбека Ташиева. Хотя поначалу шума по этому поводу было предостаточно. Сейчас очень хорошо видно, как четко и слаженно работает этот тандем. Ташиеву президент доверяет как самому себе, а тот на сто процентов оправдывает оказанное доверие.

То же самое и со строительством. Жапарову удобнее доверить реализацию проектов надежным и проверенным людям. В профессионализме и порядочности которых он не сомневается и с которых в случае чего может спросить по полной программе.

У Садыра Жапарова такой стиль управления (под который сейчас переделана кыргызская Конституция): он, президент, берет на себя ответственность практически за все, что происходит в стране. Чтобы потом (опять же в случае чего) не кивать на предшественников и чиновников – я, мол, хотел как лучше, но меня подставили. Не я упал – меня уронили… Жапарова не уронят. Он крепко стоит на ногах и очень хорошо представляет себе, что он как лидер нации должен сделать для страны и для народа. И понимает, что лучше всего в помощники брать того, кто рядом и в ком уверен.

Кыргызстан – вообще республика такая, где все так или иначе приходятся друг другу родственниками. А у Садыра Жапарова, вопреки поговорке "Родственников не выбирают", есть возможность выбрать среди "родственников" тех, кто действительно будет работать на благо государства.