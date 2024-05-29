В Кыргызстан едут мотоциклисты крупнейшего китайского клуба "Харли-Дэвисон". Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава пресс-службы президента Дайырбек Орунбеков.

По его словам, среди мотоциклистов мира самым крупным считается клуб "Харли-Дэвидсон" в Китае.

"Клуб включает в себя руководителей крупных китайских компаний, предпринимателей и известных блогеров. Они ежегодно путешествуют по миру, посещая туристические места, рекламируют гостеприимство, красоту и преимущества посещаемых стран для китайцев, численность которых составляет миллиард человек.

Представители этого клуба сегодня прибудут в Кыргызстан на своих мотоциклах. В ближайшие дни они посетят Чуйскую, Иссык-Кульскую и Нарынскую области, а затем вернутся в Китай через Торугарт.

Отрадно, что туристический сезон начнётся с этого приятного события. Добро пожаловать, дорогие китайские друзья!", - написал Оурнбеков.