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Никита Мендкович и другие медиа-активисты имеют свои планы на Кыргызстан?

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Российское экспертное сообщество зачастую ведет себя как "слон в посудной лавке". Связано это как с желанием подзаработать, так и со стремлением, как минимум, побороться за медийное влияние и в очередной раз обозначить высокий уровень своей "погруженности" в проблемы региона. Сначала существовала группа экспертов "по ковиду", затем эти же люди переквалифицировались в экспертов "по Украине". Сегодня, похоже, что нас ждет наплыв экспертов "по Центральной Азии", пишет телеграмм-канал "Салам Кыргызстан".

При этом, за крайне редким исключением, действующие российские аналитики и эксперты не владеют ситуацией в регионе ЦА, и мало того, что фиксируют угрозы там, где их в реальности нет, так и напрямую вредят интересам России.

Например, в эфире программы известной журналистки Наданы Фридрихсон "Утро добрым не бывает" Никита Мендкович оценивает "Заявление Президента Садыра Жапарова по поводу манипулирования информацией иностранного блогера-эксперта" как "явно спонтанное, и очень плохо подготовленное обращение". Эксперт также отмечает низкий уровень работы пресс-службы президента КР.

Со своей стороны, не можем не вспомнить, что Мендкович ранее неоднократно отмечался в информационном пространстве резкими высказываниями в адрес Садыра Нургожоевича. В частности, называл нашего президента "хромой уткой". Учитывая, что Мендкович является частым гостем ИА "Спутник Кыргызстана", то значительная часть аудитории видит в нем чуть ли не "рупор Кремля". Насколько позволительно экспертам, напрямую ассоциированным с российской стороной допускать себе резкие реплики в адрес лидера дружественного России государства? Вопрос дискуссионный.

Даже сама по себе недавняя ситуация, когда лидер КР официально заявил в отношении казахстанского блогера, что - "прикрываясь переживаниями за нас и наш Иссык-Куль, она преследует цель посеять раздор в нашем обществе", была спровоцирована именно Мендковичем. В последний месяц он везде носится словно с писаной торбой с идеями о всепроникающем присутствии британской разведки Ми-6 и Ротшильдов в Кыргызстане. Чуть ранее, нечто подобное он проецировал по теме медицинских биолабораторий и Соединенных Штатов.

Вопрос даже не в том, бьется ли это с фактологией. Интересы финансового дома Ротшильдов безусловно давно и широко представлены в Центральной Азии. И это отдельный вопрос для глубокого исследования. Просто, когда эта тема навязчиво и в провокационном ключе регулярно поднимается, то вызывает отторжение у читателей, привыкших к цифровой гигиене. В том числе, доходит до резких реакций на уровне первого лица государства.

Что мешает провести журналистское расследование и с реальным фактчекингом даже на уровне "Temirov Live" (довольно слабеньком)? Что мешает отследить авиаперелеты делегации Ротшильдов, их официальную программу в КР, встречи и пр. Отправить, наконец, официальные запросы в различные органы и ведомства. А не "натягивать сову на глобус".

К примеру, согласно нашим инсайдам интересы Ротшильдов распространяются не на Иссык-Кульские редкоземы, а на кремниевый завод в Таш-Кумыре (Джалал-Абадская область). Впрочем, с полной уверенностью утверждать не беремся, потому что не имеем никаких доказательств на руках.

К еще одним нашим инсайдам относится информация о скором приезде в Бишкек и планах на Кыргызстан еще одной группы российских расследователей-аналитиков-осинтеров-журналистов-блогеров-финктэнкеров-пропагандистов (запутались в их позиционировании, поэтому приводим весь перечень). Надеемся, что качество их "расследований" будет выше, чем у обозначенного Мендковича. В противном случае, это будет очередным выстрелом в ногу со стороны тех, кто должен по идее отстаивать интересы нашего северного соседа в регионе ЦА.


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URL: https://www.vb.kg/437417
Теги:
Садыр Жапаров, Никита Мендкович
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