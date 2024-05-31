В Бишкеке ученые обсуждают этнокультурные процессы в Евразии в средние века

В Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына проходит Международная научная конференция "Политические, социально-экономические и этнокультурные процессы в Евразии в средневековый период". Завершение планируется 1 июня в Центре кочевой цивилизации имени Алтайской царицы Курманжан Датки в Иссык-Кульской области. Конференция приурочена к 955-летию поэмы Ж. Баласагына "Кутадгу Билиг".

Организаторы конференции: Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына (Кыргызстан), НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" (Алтайский государственный университет, Россия).

Цель конференции – анализ исторических, культурно-языковых, социально-экономических, межэтнических и других процессов в пределах Евразии в средневековый период, связанных с формированием и развитием тюркской цивилизации. Будут рассмотрены темы, связанные с изучением археологических и письменных источников по истории Евразии в средневековый период, тюрко-монгольской модели государственного устройства и влиянием тюрко-монгольского фактора на развитие государственных институтов Московского государства, роли Великого шелкового пути в истории тюркских народов Евразии и другие вопросы.

Первая конференция прошла в июне 2023 года на площадке КНУ, в ней приняли участие более 80 ученых из России, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана. Конференция получила высокую оценку научно-экспертного сообщества и было принято решение сделать ее ежегодной.

В конференции примут участие более 30 известных учёных-исследователей из Казахстана и Турции, России и Монголии, Таджикистана и Узбекистана. Кыргызстан в этом научном форуме, кроме КНУ им. Ж. Баласагына, представят такие вузы, как Кыргызский Государственный университет им. Арабаева, Ошский государственный университет, Жалал-Абадский государственный университет имени Б. Осмонова, Институт истории им. Б. Жамгырчинова НАН КР и ряд других вузов и исследовательских центров страны. Ученые в рамках секционных и программных мероприятий планируют обсудить темы средневекового развития народов Евразии и тюрко-монгольского мира через призму современности.

В рамках конференции также планируется провести международный симпозиум "Проблемы современного востоковедения в странах Центральной Азии", посвященный 100-летию выдающегося узбекского востоковеда Бору Ахмедова (1924-2002 гг.).

В контексте современных процессов интеграции в странах Центральной Азии, изучение истории и проблематики этнополитических процессов тюркского мира и тюркской цивилизации имеет не только научно-теоретическое, но и важное практическое значение для создания общего экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между государствами