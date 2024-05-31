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Узбекистанцам в селах покроют часть расходов на энергосбережение в домах

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- Светлана Лаптева
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Узбекистанцам, проживающим в селах, покроют часть расходов на повышение энергозащищенности своего жилья. В частности, они могут получить субсидию в 25% на рамы-стеклопакеты, 35% – на теплоизоляционный материал для стен, 25% – на солнечный водонагреватель, 30% – на солнечные панели, передает СМИ.

О льготных кредитах и субсидиях для повышения энергоэффективности жилья говорилось на прошедшем в Ташкенте семинаре для специалистов коммерческих банков Узбекистана, посвященном финансовой поддержке зеленых инвестиций в домохозяйства в сельской местности.

Семинар организован в рамках проекта, направленного на строительство жилья в регионах с учетом устойчивого пути развития и сокращение выбросов парниковых газов. Его реализуют ПРООН, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Глобальный экологический фонд.

В рамках проекта Внебюджетный межотраслевой фонд энергосбережения при Минэнерго и 10 коммерческих банков заключили соглашения на предоставление субсидий для покрытия от 15 до 37,5% затрат на обеспечение энергоэффективности домов в селах.

Субсидии можно также оформить на сайте energymarket.uz, оплатив часть суммы.

Менеджер проекта строительства энергоэффективного сельского жилья Шерзод Каттаходжаев отметил гендерную направленность проекта: для женщин размер субсидий на 2,5% больше, чем для мужчин. Это, по мнению экспертов, повысит роль женщин в решении вопросов строительства дома, повысит их вовлеченность в общественные процессы.

В ходе семинара участники ознакомились с современными методами и технологиях теплоизоляции и экономии тепла, механизмами финансовой поддержки зеленых инвестиций и роли фонда энергосбережения во внедрении ВИЭ в Узбекистане.

Напомним, что Всемирный банк поможет Узбекистану повысить энергоэффективность более 8000 объектов социальной сферы.


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URL: https://www.vb.kg/437423
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