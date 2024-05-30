Погода
$ 87.60 - 88.42
€ 94.80 - 95.75

Стражи границы - наша защита в условиях новых геополитических вызовов

301  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

День пограничника отметили в Кыргызстане в минувший вторник. По традиции, берущей начало во времена Советского Союза наши воины в зеленых фуражках отмечают этот праздник вместе с коллегами из России. Что неудивительно, поскольку пограничная служба независимого Кыргызстана фактически выросла из советских пограничных войск.

В нашей стране День пограничника был впервые установлен постановлением правительства в декабре 1999 года, когда указом президента республики была образована единая национальная пограничная служба. До этого времени (с момента распада СССР) вопросы охраны внешних рубежей, в частности, кыргызско-китайской границы, были делегированы пограничным войскам Российской Федерации.

Решение об установлении праздничной даты было принято для формирования традиций погранслужбы в КР, пропаганды ее значимости и обеспечения преемственности. В целом же свою историю праздник ведет еще с советских времен - с 1958 года. Историческим событием, ставшим основной для выбора этой даты стало учреждение Декретом Совета народных комиссаров 28 мая 1918 года Пограничной охраны.

Правительство пыталось изменить дату ведомственного праздника погранвойск - в мае 2003 года ее перенесли на 19 октября. Однако инициатива не прижилась и спустя два года Жогорку Кенеш, учитывая обращение ветеранов-пограничников, вернул историческую дату 28 мая.

В этом году президент Садыр Жапаров, поздравляя пограничников с ведомственным праздником, отметил, насколько важным для страны является их героическая служба.

"Сегодня, когда мир сталкивается с новыми вызовами и угрозами, вы решаете важнейшие задачи по обеспечению национальной безопасности, что требует постоянного повышения уровня знаний, крепкой выдержки, умения быстро и оперативно принимать решения и действовать в самых непростых условиях. Мы гордимся тем, что наши пограничники демонстрируют высокий профессионализм и мужество на международной арене. Участие в совместных учениях, обмен опытом с коллегами из других стран способствует росту эффективности нашей пограничной службы, укреплению международного сотрудничества и безопасности в регионе", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что сегодня государство прилагает все усилия для улучшения условий службы пограничников, модернизации пограничной инфраструктуры, внедрения новых технологий, повышения социального статуса военнослужащих.

Пограничники - это особая категория военных, и в нашей Кыргызстане, и во всем мире. Эти доблестные воины первыми встают на защиту от посягательств на суверенитет и территориальную целостность нашей страны. И стоят за это они до самого конца, ценой своих жизней. Как это было в сентябре 2022 года, когда во время конфликта на кыргызско-таджикском участке государственной границы погибли наши военные, включая 42 пограничников.

Нужно отметить, что тогда снять напряженность удалось при содействии России, а точнее благодаря личному участию Владимира Путина. Были проведены трехсторонние переговоры в рамках саммита СВМДА, где российская сторона организовала встречу, положившую начало переговорам между Кыргызстаном и Таджикистаном, а также активизации процессов делимитации и демаркации участков границы, вызывающих споры.

Сейчас эти процессы находятся в финальной стадии, участники переговоров надеются завершить их в ближайшие месяцы. К концу марта 2024 г. стороны согласовали еще 28,37 км общей границы. А очередная встреча топографических рабочих групп и групп по правовым вопросам правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы прошла с 19 по 25 мая. Стороны обменялись предложениями по описанию прохождения линии границы на оставшихся участках.

Кстати, по мнению экспертов, за провокациями на кыргызско-таджикской границе всегда стояли США, использующие для этих целей афганских таджиков, контролируемых западными спецслужбами. Причем, такие конфликты очень опасны, не только для Кыргызстана, но для центральноазиатского региона в целом. Так что, если бы не отвага наших пограничников, не холодный ум и способность рационально мыслить со стороны руководства КР и РТ, то дестабилизация Центральной Азии была бы неизбежна.

В связи с этим, очевидно, что сейчас особенно актуально взаимодействие кыргызских пограничников с коллегами из стран Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Запад рассматривает Кыргызстан и Центральную Азию как полигон для развязывания еще одного прокси-конфликта в рамках противостояния России. Причем здесь у нас инструментом США и их сателлитов являются боевики террористических исламских организаций, курируемых западниками. И получающих финансирование за счет наркотрафика из Афганистана, который так тщательно оберегали американцы, в течение 20 лет контролирующие эту страну.

Именно поэтому защита наших внешних рубежей ежегодно отрабатывается в различных сценариях учений ОДКБ. В этом году наша страна снова принимает уже традиционные учения "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон". В Таджикистане же военные будут оттачивать взаимодействия в учениях "Рубеж", а в Казахстане пройдет "Нерушимое братство".

Учитывая общую историю, общие традиции пограничных войск стран бывшего СССР подобные учения дают очень высокий эффект, повышают слаженность взаимодействия и по-настоящему укрепляют боевое братство пограничников разных стран.

Общественный деятель, ветеран спецслужб Артур Медетбеков считает, что на сегодня взаимодействие кыргызстанских и российских пограничников осуществляется в оптимальном формате.

"Пользуясь случаем, хочу еще раз поздравить пограничников как КР, так и РФ, с профессиональным праздником. Во-вторых, хочу отметить, что сотрудничество Кыргызстана и России в сфере охраны границ приобрело новый формат после получения независимости КР. И сегодня взаимоотношения между погранслужбами стран имеют оптимальный, я бы сказал, нарастающий темп взаимного сотрудничества и взаимного обмена информацией. Более того, за последние несколько лет со стороны российских пограничников была оказана безвозмездная помощь - по подготовке кадров, по усилению пограничных заслонов. Кроме этого, была помощь в приобретении и поставкие оборудования по защите границ. И, конечно, важны тактико-технические особенности взаимодействия в этом направлении. Думаю, что процесс взаимодействия в дальнейшем будет и дальше развиваться. Я бы сказал, что взаимоотношения пограничников кыргызских и российских в последнее время складываются очень тесно. И это лишний раз показывает, что наша граница при поддержке наших партнеров со стороны России будет еще сильнее и крепче", - отметил Медетбеков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437434
Теги:
Артур Медетбеков, Садыр Жапаров, Погранслужба, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  