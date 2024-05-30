Стражи границы - наша защита в условиях новых геополитических вызовов

День пограничника отметили в Кыргызстане в минувший вторник. По традиции, берущей начало во времена Советского Союза наши воины в зеленых фуражках отмечают этот праздник вместе с коллегами из России. Что неудивительно, поскольку пограничная служба независимого Кыргызстана фактически выросла из советских пограничных войск.

В нашей стране День пограничника был впервые установлен постановлением правительства в декабре 1999 года, когда указом президента республики была образована единая национальная пограничная служба. До этого времени (с момента распада СССР) вопросы охраны внешних рубежей, в частности, кыргызско-китайской границы, были делегированы пограничным войскам Российской Федерации.

Решение об установлении праздничной даты было принято для формирования традиций погранслужбы в КР, пропаганды ее значимости и обеспечения преемственности. В целом же свою историю праздник ведет еще с советских времен - с 1958 года. Историческим событием, ставшим основной для выбора этой даты стало учреждение Декретом Совета народных комиссаров 28 мая 1918 года Пограничной охраны.

Правительство пыталось изменить дату ведомственного праздника погранвойск - в мае 2003 года ее перенесли на 19 октября. Однако инициатива не прижилась и спустя два года Жогорку Кенеш, учитывая обращение ветеранов-пограничников, вернул историческую дату 28 мая.

В этом году президент Садыр Жапаров, поздравляя пограничников с ведомственным праздником, отметил, насколько важным для страны является их героическая служба.

"Сегодня, когда мир сталкивается с новыми вызовами и угрозами, вы решаете важнейшие задачи по обеспечению национальной безопасности, что требует постоянного повышения уровня знаний, крепкой выдержки, умения быстро и оперативно принимать решения и действовать в самых непростых условиях. Мы гордимся тем, что наши пограничники демонстрируют высокий профессионализм и мужество на международной арене. Участие в совместных учениях, обмен опытом с коллегами из других стран способствует росту эффективности нашей пограничной службы, укреплению международного сотрудничества и безопасности в регионе", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что сегодня государство прилагает все усилия для улучшения условий службы пограничников, модернизации пограничной инфраструктуры, внедрения новых технологий, повышения социального статуса военнослужащих.

Пограничники - это особая категория военных, и в нашей Кыргызстане, и во всем мире. Эти доблестные воины первыми встают на защиту от посягательств на суверенитет и территориальную целостность нашей страны. И стоят за это они до самого конца, ценой своих жизней. Как это было в сентябре 2022 года, когда во время конфликта на кыргызско-таджикском участке государственной границы погибли наши военные, включая 42 пограничников.

Нужно отметить, что тогда снять напряженность удалось при содействии России, а точнее благодаря личному участию Владимира Путина. Были проведены трехсторонние переговоры в рамках саммита СВМДА, где российская сторона организовала встречу, положившую начало переговорам между Кыргызстаном и Таджикистаном, а также активизации процессов делимитации и демаркации участков границы, вызывающих споры.

Сейчас эти процессы находятся в финальной стадии, участники переговоров надеются завершить их в ближайшие месяцы. К концу марта 2024 г. стороны согласовали еще 28,37 км общей границы. А очередная встреча топографических рабочих групп и групп по правовым вопросам правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы прошла с 19 по 25 мая. Стороны обменялись предложениями по описанию прохождения линии границы на оставшихся участках.

Кстати, по мнению экспертов, за провокациями на кыргызско-таджикской границе всегда стояли США, использующие для этих целей афганских таджиков, контролируемых западными спецслужбами. Причем, такие конфликты очень опасны, не только для Кыргызстана, но для центральноазиатского региона в целом. Так что, если бы не отвага наших пограничников, не холодный ум и способность рационально мыслить со стороны руководства КР и РТ, то дестабилизация Центральной Азии была бы неизбежна.

В связи с этим, очевидно, что сейчас особенно актуально взаимодействие кыргызских пограничников с коллегами из стран Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Запад рассматривает Кыргызстан и Центральную Азию как полигон для развязывания еще одного прокси-конфликта в рамках противостояния России. Причем здесь у нас инструментом США и их сателлитов являются боевики террористических исламских организаций, курируемых западниками. И получающих финансирование за счет наркотрафика из Афганистана, который так тщательно оберегали американцы, в течение 20 лет контролирующие эту страну.

Именно поэтому защита наших внешних рубежей ежегодно отрабатывается в различных сценариях учений ОДКБ. В этом году наша страна снова принимает уже традиционные учения "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон". В Таджикистане же военные будут оттачивать взаимодействия в учениях "Рубеж", а в Казахстане пройдет "Нерушимое братство".

Учитывая общую историю, общие традиции пограничных войск стран бывшего СССР подобные учения дают очень высокий эффект, повышают слаженность взаимодействия и по-настоящему укрепляют боевое братство пограничников разных стран.

Общественный деятель, ветеран спецслужб Артур Медетбеков считает, что на сегодня взаимодействие кыргызстанских и российских пограничников осуществляется в оптимальном формате.

"Пользуясь случаем, хочу еще раз поздравить пограничников как КР, так и РФ, с профессиональным праздником. Во-вторых, хочу отметить, что сотрудничество Кыргызстана и России в сфере охраны границ приобрело новый формат после получения независимости КР. И сегодня взаимоотношения между погранслужбами стран имеют оптимальный, я бы сказал, нарастающий темп взаимного сотрудничества и взаимного обмена информацией. Более того, за последние несколько лет со стороны российских пограничников была оказана безвозмездная помощь - по подготовке кадров, по усилению пограничных заслонов. Кроме этого, была помощь в приобретении и поставкие оборудования по защите границ. И, конечно, важны тактико-технические особенности взаимодействия в этом направлении. Думаю, что процесс взаимодействия в дальнейшем будет и дальше развиваться. Я бы сказал, что взаимоотношения пограничников кыргызских и российских в последнее время складываются очень тесно. И это лишний раз показывает, что наша граница при поддержке наших партнеров со стороны России будет еще сильнее и крепче", - отметил Медетбеков.