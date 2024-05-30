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Посол Грузии в КР о Законе "Об НКО", дружбе с нашими депутатами и торговле

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Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Кыргызстане с резиденцией в Астане Николоз Лалиашвили в интервью VB.KG рассказал о Законе "Об НКО", суверенитете своей страны, культурных связях с Кыргызстаном и межпарламентском обмене опытом между нашими государствами.

- Как развиваются отношения между Кыргызстаном и Грузией? Какое у них будущее?

- На данный момент у нас есть определенные достижения в плане сотрудничества. В прошлом году мы вышли на рекордную цифру. Товарооборот между нашими странами достиг 700 млн долларов. Это не может не радовать. Растет туризм, но не столь быстрыми темпами, как хотелось. В прошлом году нашу страну посетили 17 тысяч гостей из Кыргызстана. Прекрасно развиваются человеческие, политические и межпарламентские отношения. Недавно прошла плодотворная встреча с депутатами ЖК КР. В июне этого года состоится поездка народных избранников КР в Тбилиси с ответным визитом. Работаем эффективно и на уровне Министерства иностранных дел КР. В 2023-м проводились важные консультации. Раз существуют столь тесные межведомственные отношения, торговля и экономика пойдет следом. Думаю, в следующие годы мы сможем порадоваться более высоким достижениям во всех сферах нашего сотрудничества.

- В каком ключе развивается межпарламентское сотрудничество между Тбилиси и Бишкеком?

- В основном это обмен опытом, законопроектами. Для нас интересна практика кыргызского парламентаризма. Много законопроектов, инициированных Грузией, которые интересуют и наших друзей в Жогорку Кенеше. У наших отношений большое будущее.

- Недавно в Грузии был принят Закон "Об НКО". Похожий недавно начал работать и в Кыргызстане. Насколько он важен?

- Для независимости Грузии это очень важный шаг. Этот закон утвердил суверенитет нашего государства. Это поможет грузинскому обществу узнать, кто из представителей некоммерческого сектора чем "питается" в буквальном смысле, откуда идет финансирование и на что оно растрачивается. Это важно.

- А как обстоит дело с культурными связями?

- Что касается культурных отношений, здесь у нас фантастические достижения. Для нас большая гордость, что в Кыргызстане переиздано по инициативе и поддержке чрезвычайного и полномочного посла Кыргызстана в Грузии Кайрата Осмоналиева произведение "Рыцарь в тигровой шкуре" нашего знаменитого писателя Шота Руставели. Для грузин это не просто поэма – это наш генетический код. Отрадно, что оно переведено на кыргызский язык и получило широкую популярность в вашей стране.

От себя добавим, что сотрудничество между Кыргызстаном и Грузией получило новый импульс именно после назначения на должность ЧПП КР в этой стране с резиденцией в Баку нынешнего посла КР в Грузии Кайрата Осмоналиева. Его активная работа помогла КР в укреплении торгового сотрудничества, развитии двухсторонних контактов между нашими государствами и увеличении товарооборота. Последний фактор – огромный стимул для экономики республики.


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URL: https://www.vb.kg/437438
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