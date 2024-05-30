В Тбилиси увековечили Айтматова, присвоив его имя престижному скверу

В Тбилиси увековечат память известного кыргызского писателя Чингиза Айтматова. Власти города приняли решение присвоить его имя одному из скверов в центре столицы, там же откроется и памятник кыргызскому писателю. Об этом стало известно VB.KG.

Сквер в течение двух лет шаг за шагом выбирал из нескольких вариантов лично Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызстана в Грузии Кайрат Осмоналиев.

"Работа проводилась вместе с комиссией в Тбилиси, также проведено несколько встреч с руководством мэрии города. Это огромное достижение для культурного сотрудничества между нашими государствами", - рассказал VB.KG Осмоналиев.

Родственники Чынгыза Айтматова уже поблагодарили нашего посла за увековеченье памяти писателя.

"И книга, и сквер являются личной инициативой Кайрата Осмоналиева, поддержанной грузинской стороной. До этого он инициировал перевод на грузинский язык и издание в Тбилиси сборника произведений моего деда Чингиза Айтматова. Как гражданка своей страны и внучка Айтматова, я благодарна Кайрату Медербековичу за его усилия по налаживанию культурного сотрудничества с Грузией. Рада тому, что творчество моего деда стало "визитной карточкой" нашей страны в процессе укрепления дружбы и взаимопонимания как с Грузией, так и с другими государствами и народами", - отметила Чинара Айтматова.