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В Казахстане готовы к строительству дороги, связывающей Алматы и Иссык-Куль

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- Карыпбай кызы Толгонай
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в Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики состоялась встреча министра Данияра Амангельдиева с министром финансов Республики Казахстан господином Мади Такиевым, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе встречи был отмечен высокий уровень двустороннего сотрудничества и обсужден ряд вопросов в сфере экономики.

Особое внимание стороны уделили вопросу функционирования и реконструкции объектов курортно-рекреационного хозяйства Республики Казахстан, расположенных на территории Иссык-Кульской области Кыргызской Республики.

Министр финансов Республики Казахстан М. Такиев также отметил готовность казахстанской стороны к строительству автодороги, связывающей Алматинскую область Казахстана с Иссык-Кульской областью Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/437443
Теги:
Казахстан, Кыргызстан, Иссык-Куль
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