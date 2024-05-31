В Казахстане готовы к строительству дороги, связывающей Алматы и Иссык-Куль

в Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики состоялась встреча министра Данияра Амангельдиева с министром финансов Республики Казахстан господином Мади Такиевым, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе встречи был отмечен высокий уровень двустороннего сотрудничества и обсужден ряд вопросов в сфере экономики.

Особое внимание стороны уделили вопросу функционирования и реконструкции объектов курортно-рекреационного хозяйства Республики Казахстан, расположенных на территории Иссык-Кульской области Кыргызской Республики.

Министр финансов Республики Казахстан М. Такиев также отметил готовность казахстанской стороны к строительству автодороги, связывающей Алматинскую область Казахстана с Иссык-Кульской областью Кыргызской Республики.