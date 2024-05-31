Предприятиям по переработке кожи помогут работать на экспорт

Заместитель Председателя Кабинета министров-министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев совместно с акимом Сокулукского района Чуйской области А. И. Ташкуловым и главой Гавриловского айыл окмоту Сокулукского района М.Ш.Урматовым встретился с руководителем отечественного предприятия "Алия" по переработке кожи и шерсти Нищук Геннадий Павловичем, а также Асангуловым Кутбеком Токтобековичем, руководителем предприятия "Бархан Дог Чьюс", занимающегося переработкой крупного и мелкого рогатого скота и их шкур, а также производством продуктов питания для домашних животных (собак и кошек).

Целью данной встречи является строительство нового производственного здания предприятия по переработке кожи и шерсти "Алия" на территории Гавриловского айыл окмоту Сокулукского района Чуйской области для модернизации указанных отечественных предприятий и увеличения объемов их производства, а также строительство нового производственного здания предприятия "Бархан Дог Чьюс", расположенного в селе Новопавловка, и выделение ему необходимого земельного участка.

Также было отмечено, что указанные отечественные предприятия по переработке кожи имеют высокий экспортный потенциал, также для получения и переработки всех объемов кожи по всей стране, качество которой соответствует требованиям. Вместе с тем, перед скотобойнями поставлена задача разработать соответствующие требования к современным станкам, приспособленным для снятия шкур с животных без повреждений.

По итогам встречи стороны выработали соответствующие требования к скотобойням по снятию шкур с животных для производства качественных изделий из кожи, направленные на продвижение всесторонней поддержки и на совершенствование деятельности отечественных предприятий "Алия" и "Бархан Дог Чьюс", на основе которых наметили пути регулирования процесса производства и приемки качественной кожи со всех регионов страны.

Также министр Бакыт Торобаев наградил руководителя предприятия "Алия" Нищука Геннадия Павловича нагрудным знаком "Айыл чарбасынын мыктысы" за вклад в развитие сельского хозяйства.