Погода
$ 87.78 - 88.22
€ 94.80 - 95.75

Предприятиям по переработке кожи помогут работать на экспорт

139  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заместитель Председателя Кабинета министров-министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев совместно с акимом Сокулукского района Чуйской области А. И. Ташкуловым и главой Гавриловского айыл окмоту Сокулукского района М.Ш.Урматовым встретился с руководителем отечественного предприятия "Алия" по переработке кожи и шерсти Нищук Геннадий Павловичем, а также Асангуловым Кутбеком Токтобековичем, руководителем предприятия "Бархан Дог Чьюс", занимающегося переработкой крупного и мелкого рогатого скота и их шкур, а также производством продуктов питания для домашних животных (собак и кошек).

Целью данной встречи является строительство нового производственного здания предприятия по переработке кожи и шерсти "Алия" на территории Гавриловского айыл окмоту Сокулукского района Чуйской области для модернизации указанных отечественных предприятий и увеличения объемов их производства, а также строительство нового производственного здания предприятия "Бархан Дог Чьюс", расположенного в селе Новопавловка, и выделение ему необходимого земельного участка.

Также было отмечено, что указанные отечественные предприятия по переработке кожи имеют высокий экспортный потенциал, также для получения и переработки всех объемов кожи по всей стране, качество которой соответствует требованиям. Вместе с тем, перед скотобойнями поставлена задача разработать соответствующие требования к современным станкам, приспособленным для снятия шкур с животных без повреждений.

По итогам встречи стороны выработали соответствующие требования к скотобойням по снятию шкур с животных для производства качественных изделий из кожи, направленные на продвижение всесторонней поддержки и на совершенствование деятельности отечественных предприятий "Алия" и "Бархан Дог Чьюс", на основе которых наметили пути регулирования процесса производства и приемки качественной кожи со всех регионов страны.

Также министр Бакыт Торобаев наградил руководителя предприятия "Алия" Нищука Геннадия Павловича нагрудным знаком "Айыл чарбасынын мыктысы" за вклад в развитие сельского хозяйства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437445
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  