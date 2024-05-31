"Салам, президент!" - Ташиев начал предвыборную кампанию Жапарова

Поздравляя пограничников с их профессиональным праздником, передавая им новые здания штаба и казармы, глава ГКНБ пообщался и с самими пограничниками, и с членами их семей. С генералом пришли познакомиться жены и дети служивых. Мальчик по имени Нурлан спросил Ташиева о президенте Садыре Жапарове и попросил передать ему салам.

Камчыбек Кыдаршаевич пообещал передать привет президенту и крепко пожал мальчику руку.

Обязательно передаст, в этом можно не сомневаться. Во-первых, генерал Ташиев свое слово держит, а во-вторых – он, пожалуй, единственный из президентского окружения, который совершенно искренне, от души его поддерживает.

Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев – давние друзья и соратники. В 2010 году они вместе пришли в Жогорку Кенеш под флагами "Ата-Журт". С тех пор утекло, как говорится, много воды, которая так и не смогла ни размыть, ни подмочить их дружбу.

Вокруг этого тандема постоянно роятся слухи и сплетни. Тандему предрекают развал; некоторые особо нетерпеливые "политологи" делают ставки – кто из участников дуэта кого подсидит, кто кого кинет и кто первым уйдет из большой политики; пару лет назад поражение предсказывали Ташиеву, теперь от него ждут проявления президентских амбиций и гадают, в какой именно момент он заявит о своем желании выдвигаться на пост лидера государства. Кое-кто даже предполагает, что у "экидосов" есть коварный план время от времени меняться местами: один срок порулит нынешний первый, другой – нынешний второй.

Доморощенные политологи не принимают во внимание, что однажды у Камчыбека Ташиева уже был отличный шанс стать президентом. Которым он не воспользовался – не потому что не сумел, а потому что сознательно не захотел. Всеми силами помогая другу выйти на свободу, Ташиев изначально настраивал его на борьбу за президентское кресло. Объективно – да, на тот момент он вполне мог бы опередить Жапарова как сильная личность с более понятной репутацией. Однако Ташиев посчитал, что руководить Кыргызстаном должен Садыр Жапаров. Посчитал – и не просчитался.

- Садыр для меня большой человек, я уважаю его, и он мой близкий друг, - говорил Ташиев перед ТЕМИ президентскими выборами. – Он пошел на выборы. Если выиграет и станет президентом, то мы, я думаю, всего добьемся вместе. Будем работать во благо народа. Дай Бог, наши отношения будут вечными и нас не разъединит ни богатство, ни власть.

- Нас хотят рассорить, говоря, что между двумя друзьями есть проблемы, они борются за власть, - комментировал слухи сам Жапаров. – Но нет причин для борьбы Камчыбека Кыдыршаевича за власть, потому что нет разницы, я буду президентом или он. Как он переживает за страну, так и я переживаю за страну.

Теперь, когда на горизонте замаячили следующие президентские выборы (которые состоятся в 2026 году), Ташиев четко и недвусмысленно обозначил свою позицию: "Я верю, что через восемь лет в стране появится другой человек, который будет болеть за народ, как Садыр Жапаров".

Слова не мальчика, но мужа: минимум эмоций, максимум смысла. Камчыбек Кыдыршаевич полагает, что на сегодняшний день более достойной кандидатуры на пост президента Кыргызстана не существует. Сам он идти на выборы не намерен. Так что действующему главе государства – зеленый свет.

И на всяческую поддержку и помощь Ташиева Жапаров может по-прежнему, как и много лет назад, рассчитывать стопроцентно.

По-мужски сдержанные высказывания Ташиева резко контрастируют с дифирамбами, которые Жапарову поют другие приближенные. Тот же Эдиль Байсалов, например, который красиво рассказывает, что "в ближайшие три года народ станет свидетелем больших достижений и сам не позволит Садыру Жапарову уйти с поста президента после одного срока"…

Ташиеву как-то верится больше. Как настоящий друг, отлично знающий Жапарова и положение дел в стране, видящий все плюсы и минусы, искренне переживающий и за друга-президента, и за родину-Кыргызстан, свою верность и преданность он доказывает в основном конкретными делами.