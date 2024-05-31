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Основателя "Элитхауса" Тимур Файзиев "обезжирили" на 3 млн долларов?

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Октябрьский районный суд Бишкека 29 мая отпустил основателя строительной компании "Элитхаус" Тимура Файзиева под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По ее данным, бизнесмена отпустили под домашний арест до 4 июля.

Kaktus.media со ссылкой на собственные источники сообщает, что основатель строительной компании "Элитхаус" заплатил 3 млн долларов за свободу, но официальной информации по этому поводу пока нет.

Напомним, под стражей Тимур Файзиев находился с октября 2023 года по обвинению по статье 222 ("Легализация (отмывание) преступных доходов") УК КР. СМИ сообщали, что задержание связано с уголовным делом о деятельности ОПГ Камчы Кольбаева.

Отметим, в 2021 году в отношении Файзиева также возбуждалось уголовное дело. Он подозревался в соучастии в коррупции при получении земельных участков в Бишкеке и в незаконном строительстве. В мае того же года Первомайский райсуд заочно принял решение о его заключении под стражу.


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URL: https://www.vb.kg/437447
Теги:
СИЗО, Кыргызстан
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