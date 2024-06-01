Экспортеры лука обратились в Минсельхоз за помощью в реализации товара

Заместитель председателя Кабинета Министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев встретился с экспортерами и отечественными производителями лука. В данной встрече приняли участие представители Министерства экономики и коммерции, а также представители коммерческих банков.

На заседании обсуждалась текущая ситуация в Кыргызстане и тенденции глобального рынка с определением потенциального рынка сбыта лука.

Было отмечено, что в настоящее время на рынке Российской Федерации и Республики Казахстан из-за низких цен на лук существует проблема реализации лука, произведенного в Кыргызстане.

Фермеры рассказали, что стоимость лука составляет 12-13 сомов за 1 кг. Например, если цена 1 кг лука в РФ в среднем составляет 26 рублей, то логистические затраты на доставку в Россию составляют в среднем 18 сомов, поэтому экспортеры несут убытки.

Экспортеры лука обратились в министерство за помощью в решении этой проблемы.

По итогам встречи министерству экономики КР дано поручение помочь с логистикой экспорта лука.