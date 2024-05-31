ГКНБ задержан глава Дирекции по национальным видам спорта

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ГКНБ КР по факту незаконного присвоения денежных средств в особо крупном размере, задержаны директор Дирекции по национальным видам спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики КР (МКИСиМП КР) – Э.У.Т., главный бухгалтер Дирекции – К.Р.К. и начальник финансового отдела Департамента физической культуры и спорта при МКИСиМП КР – А.Р.Д.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

Установлено, что вышеуказанные лица, злоупотребляя должностными полномочиями, в сговоре с ответственными лицами курируемых федераций (тренера и методисты федераций "Көк-Бөрү", "Кыргыз улуттук классикалык күрөш", "Алыш бел боо күрөш", "Салбуурун", "Кулатуу", "Ат оюндары" и др.) внесли заведомо ложные сведения в отчетные ведомости при организации учебно-тренировочных сборов, суточного питания, выдачи единовременных выплат и призового фонда, предназначенных для оплаты расходов участников Четвертых Всемирных игр кочевников при посещении Турции в 2022 году.

В настоящее время в рамках следственно-оперативных мероприятий с участием задержанных проводятся соответствующие следственные действия, устанавливается возможная причастность других должностных к указанной коррупционной схеме.