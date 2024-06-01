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Директор НАИ Талантбек Иманов встретился с мэром Чэнду Ван Фэнчао

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В Национальном агентстве по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики (НАИ) состоялась встреча директора Талантбека Иманова с мэром города Чэнду (КНР) провинции Сычуань Ван Фэнчао. Об этом сообщает пресс-служба НАИ.

В ходе встречи директор Национального агентства по инвестициям Талантбек Иманов проинформировал китайскую делегацию о проводимых реформах в сфере инвестиционной политики и приоритетных проектах в сферах энергетики, горнорудной отрасли и инфраструктуры, о том, какие государство обеспечивает условия для работы инвесторов и предпринимателей.

Как отметил Талантбек Иманов, на сегодняшний день Кыргызстан и Чэнду активно наращивают экономическое сотрудничество в области торговли и инвестиций.

"Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики активно поддерживает инициативы в области инвестиций, особенно для развития возобновляемых источников энергии. Это является одним из стратегически важных направлений нашей энергетической отрасли, способствующей созданию устойчивой инфраструктуры"- сказал Талантбек Иманов.

Также директор Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики Талантбек Иманов поблагодарил мэра города Чэнду Ван Фэнчао за решение Китайской Народной Республики о включении Кыргызстана в список стран, рекомендуемых к посещению китайскими туристами.

"Туристический обмен между нашими странами способствует взаимному обогащению культур и традиций, а также создает новые возможности для развития туристической индустрии", - отметил Талантбек Иманов.

По итогам встречи стороны выразили намерение активно сотрудничать на постоянной основе для реализации инвестиционных проектов, направленных на стимулирование устойчивого экономического роста двух стран.


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URL: https://www.vb.kg/437458
Теги:
инвестиции, Китай, Кыргызстан
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