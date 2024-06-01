В Москве обсудили вопросы в сфере ветеринарии и фитосанитарии КР и РФ

В Москве, состоялись рабочие переговоры между делегацией из Кыргызской Республики в составе с заместителем Министра экономики и коммерции Назарбеком Малаевым, заместителем Министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Саматом Насирдиновым и директором Ветеринарной службы при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Улугбеком Кожобергеновым с руководителем Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) Сергеем Данквертом по вопросам укрепления сотрудничества в сфере ветеринарии и фитосанитарии Кыргызстана и России.

Заместители министров отметили существенный потенциал для повышения товарооборота между двумя государствами.

В ходе переговоров директор Ветеринарной службы Улугбек Кожобергенов проинформировал Руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта о принимаемых мерах по устранению ранее выявленных нарушений в рыбном и молочном секторах Кыргызской Республики и процессах усиления контрольно – надзорных функций Ветеринарной службы в сфере административной ответственности, расширение полномочий Ветеринарной службы для более эффективного надзора за подконтрольными объектами.

Вместе с тем Руководитель Россельхознадзора обратил внимание коллег на необходимость повышения эффективности в части прослеживаемости товаров, их лабораторного контроля и других аспектов.

Также были затронуты вопросы обучения (повышения квалификации) в 2024 году сотрудников Ветеринарной службы в подведомственных Россельхознадзору ФГБУ "ВНИИЗЖ", ФБГУ "ВГНКИ".

Согласно подписанного протокола встречи от 30 мая 2024 года между директором Ветеринарной службы Улугбеком Кожобергеновым и руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом, с учетом проведенных Ветеринарной службой мероприятий по устранению замечаний, выявленных в 2023 году Россельхознадзором при проведении инспектирования рыбоперерабатывающих и молокоперерабатывающих предприятий КР, Россельхознадзор снял временные ограничения в отношении четырех рыбоперерабатывающих предприятий КР и трех молокоперерабатывающих предприятий КР, данным предприятиям КР разрешено поставлять свою продукцию на территорию Российской Федерации.

Общее количество предприятий КР, имеющих право поставлять свою продукцию в РФ – десять рыбоперерабатывающих предприятий КР и семь молокоперерабатывающих предприятий КР.