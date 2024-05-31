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Вице-спикер ЖК Садыгалиев встретился с зампредседателя Совфедерации РФ

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- Светлана Лаптева
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Вице спикер Жогорку Кенеша Нурлан Азыгалиев встретился с заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Николаем Журавлевым. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

"Мы обсудили вопросы развития политико-экономических, культурно-гуманитарных связей, расширения межпарламентского сотрудничества между двумя странами. Парламентская дипломатия играет важную роль в решении актуальных вопросов двустороннего взаимодействия.

Наряду с расширением двусторонних отношений, нам необходимо продолжить эффективное сотрудничество на таких международных площадках, как МПА СНГ, ПА ОДКБ". Также поднял проблемы, связанные с гражданами Кыргызстана, работающими в Российской Федерации, - написал он


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URL: https://www.vb.kg/437462
Теги:
Жогорку Кенеш, Кыргызстан, Россия
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