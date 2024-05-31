Вице-спикер ЖК Садыгалиев встретился с зампредседателя Совфедерации РФ

Вице спикер Жогорку Кенеша Нурлан Азыгалиев встретился с заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Николаем Журавлевым. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

"Мы обсудили вопросы развития политико-экономических, культурно-гуманитарных связей, расширения межпарламентского сотрудничества между двумя странами. Парламентская дипломатия играет важную роль в решении актуальных вопросов двустороннего взаимодействия.

Наряду с расширением двусторонних отношений, нам необходимо продолжить эффективное сотрудничество на таких международных площадках, как МПА СНГ, ПА ОДКБ". Также поднял проблемы, связанные с гражданами Кыргызстана, работающими в Российской Федерации, - написал он