"Альянс Алтын" подарил ноутбуки отличникам Таласской области

Компания "Альянс Алтын", эксплуатирующая золоторудное месторождение Джеруй, через свой фонд развития вручила ноутбуки восьми школьникам.

Все эти ученики – уроженцы Таласской области и ранее получили аттестат с отличием "Алтын Тамга". А учителям, которые их готовили, "Альянс Алтын" вручил по 10 тысяч сомов.

Церемония награждения прошла 30 мая в полномочном представительстве Президента КР в Таласской области при участии главы региона Нурлана Дарданова и директора Фонда развития "Альянс Алтын" Батырбека Качкымбаева.

"Фонд развития "Альянс Алтын" старается поддерживать образованную молодежь и стимулировать выпускников, – сообщил Батырбек Качкымбаев. – Мы всегда поддерживаем проекты, которые улучшают сферу образования. На этот раз поддержали лучших выпускников области и их преподавателей. Мы уверены, что лучшие граждане, которые в будущем принесут пользу Таласской области и всей нашей стране, выйдут из нынешних выпускников-отличников".

Глава области Нурлан Дарданов, учащиеся и руководители школ выразили глубокую благодарность компании "Альянс Алтын" и Фонду развития за такую поддержку.

Напомним, в конкурсе Министерства образования КР "Алтын Тамга" приняли участие 82 выпускника Таласской области. Из них восемь получили аттестат отличия.